Helder apresenta a empresários oportunidades de investimentos no Pará

Nesta sexta-feira (16), durante o 23º Fórum Empresarial LIDE, que acontece no Rio de Janeiro, o governador do Pará, Helder Barbalho, apresentou a empresários de todo o Brasil oportunidades de investimento no estado. “Temos amplas oportunidades, seja em soluções baseadas na natureza, com o fortalecimento da floresta viva, na concessão de florestas e concessão de restauro para o mercado de carbono”, defendeu o governador.

Helder também destacou que o Pará oferece “um bom ambiente” de negócios para atrair investimentos privados em saneamento. O governador defendeu a possibilidade de aporte da iniciativa privada como forma de universalizar o acesso à água e tratamento de esgoto no estado, além de gerar emprego e renda. “A iniciativa privada do Brasil está aqui e, para isso, viemos apresentar o Pará”, reforçou o governador na ocasião.

Ronaldo Maiorana Jr., presidente do LIDE Pará, e Gustavo Freitas, CEO, que também participam do evento, também promovem o Pará no Fórum, que reúne mais de 300 líderes empresariais do Brasil. Segundo Maiorana Jr., a exposição dos feitos e dos planos para o desenvolvimento econômico e bioeconômico do estado “aumenta a confiança dos investidores nacionais e internacionais em investir no Pará e apoiar seu crescimento”.

Os representantes do LIDE Pará seguem no evento até o encerramento, neste sábado (17). Eles participam de toda programação, desde quinta-feira (15). Este ano, o Fórum tem como foco o desenvolvimento sustentável do Brasil. As discussões reúnem, além de empresários, autoridades como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

João Doria, fundador do LIDE, reforçou que o objetivo do Fórum é reunir os principais líderes empresariais e autoridades para discutir o futuro dos negócios no Brasil, o que ele considera “fundamental”. Ele também parabenizou a equipe pelo “evento de alto nível e pela promoção do diálogo entre os setores público e privado”. Entre os temas discutidos estão democracia, mineração, petróleo e gás, transição energética e inteligência artificial. *Com informações da Agência Pará