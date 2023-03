Haddad reage à Selic, em 13,75%: 'Preocupante, muito preocupante'

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou-se preocupado com a decisão do Conselho de Política Monetária (Copom) de manter a taxa de juros básica da economia, a Selic, em 13,75%. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (22), Haddad argumentou que um relatório divulgado pelo governo no mesmo dia apontou aumento nas receitas e diminuição no déficit para o ano, o que, na visão do ministro, seria mais um motivo para o Banco Central flexibilizar a taxa de juros.

"Eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje divulgamos relatório bimestral mostrando que nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas", afirmou Haddad, acrescentando que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas.

O ministro ressaltou, no entanto, que a relação com o Banco Central deve ser de harmonia. "Eu falo em harmonia desde a primeira entrevista [...] vou continuar perseverando com esse objetivo. Nunca faltei com respeito com diretor, com funcionário ou com presidente do Banco Central", afirmou Haddad, enfatizando que ambos os órgãos são institucionais e têm como objetivo dar satisfação para a população.

Haddad ainda disse que pretende enviar, em abril, medidas para a Casa Civil com o objetivo de estimular o crédito no país, já que, na visão dele, os juros no atual patamar dificultam o crédito. "Devemos mandar ainda em abril para a Casa Civil um conjunto de medidas para melhorar o ambiente de crédito", afirmou o ministro.