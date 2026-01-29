Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Haddad diz que fez algumas indicações a Lula para diretoria do BC, mas que não foi o único

O ministro repetiu nesta quinta que deve deixar a Fazenda ainda em fevereiro

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Fernando Haddad (Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta quinta-feira, 29, que já indicou nomes para as duas vagas na diretoria do Banco Central (BC) ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, entretanto, não foi o único a conversar sobre o tema com o presidente.

"Eu fiz algumas sugestões, mas não fui o único. Então, em geral, nesses casos, ele ouve pessoas da economia, da confiança dele, procura conhecer eventualmente um ou outro candidato antes de tomar a decisão. Eu não sei se essa decisão foi tomada. Quando for tomada, o presidente, em geral, envia imediatamente ao Congresso, porque acaba vazando", disse ele na chegada ao ministério da Fazenda.

Viagem

Haddad ainda afirmou que não sabe ainda se irá à Índia com o presidente Lula. O petista irá ao país asiático entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Em entrevista neste mês, o ministro havia dito que Lula havia lhe convidado, mas agora a resposta mudou.

"Eu não sei. Possivelmente não", declarou Haddad a jornalistas nesta quinta ao chegar no ministério.

Essa viagem poderia marcar o fim da gestão de Haddad na Fazenda, quando ele decidiria, junto com Lula, sobre seu futuro eleitoral para 2026.

O ministro repetiu nesta quinta que deve deixar a Pasta ainda em fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BC

diretoria

indicações

Fazenda

Haddad
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

sucessão

Haddad diz que fez algumas indicações a Lula para diretoria do BC, mas que não foi o único

O ministro repetiu nesta quinta que deve deixar a Fazenda ainda em fevereiro

29.01.26 14h06

análise

Toffoli: após investigações do caso Master, será possível examinar remessa à 1ª instância

O ministro Toffoli tem sido alvo de críticas por sua atuação no processo, após decisões controversas e indícios de ligações da família de Toffoli com o dono do Master, Daniel Vorcaro

29.01.26 14h04

avaliação

Haddad: politizar CPMI do Master é beneficiar os criminosos, a punição fortalece instituições

Haddad repetiu ainda que nunca se encontrou com Daniel Vorcaro, presidente do Master, e nem o conhecia

29.01.26 13h47

crítica

Haddad: decisão do STF de excluir receitas próprias do MP não está prevista na Constituição

Ministro citou o Vale-Gás e o programa Pé-de-Meia, dizendo que agora eles estão "totalmente orçados"

29.01.26 13h41

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

TURISMO

Quatro anos após liberação, voos para Salinas ainda enfrentam entraves

Modal aéreo reduziu tempo de viagem até o litoral paraense, mas preço, oferta limitada e origem única dificultam consolidação do serviço

22.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda