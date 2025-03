Haddad diz não ter sentido aplicar 'remédio de Milei' no Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 20, que a Argentina enfrenta uma situação muito diferente da do Brasil e que não faz sentido aplicar aqui o mesmo receituário do presidente do país vizinho, Javier Milei. "Aplicar o mesmo remédio de Milei no Brasil é um equívoco. É uma situação completamente diferente", disse durante entrevista à Globonews. Ele destacou que a inflação anual do País é praticamente a de um mês na Argentina, que também passa por problemas externos, não tem reserva cambial e já sinalizou a possibilidade de dolarizar a economia. "Nós estamos em outra pegada, nós estamos em outro ambiente. O presidente Lula nos primeiros mandatos tomou providências para resolver o problema externo brasileiro", lembrou, citando o pagamento da dívida externa e a acumulação de reservas num patamar de mais de US$ 300 bilhões.

Para Haddad, com medidas como estas, Lula teria deixado o País protegido contra turbulências externas. "Em 2008, nós passamos super bem por aquela situação internacional, muito desafiadora. Continuamos bem. O Brasil tem como se proteger, inclusive de ataques de qualquer natureza, e vai continuar fortalecendo as suas relações multilaterais", afirmou.