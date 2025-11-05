Guia para vender mais na Black Friday: especialista dá dicas para ganhar dinheiro no Instagram

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas do ano pelo varejo e pelos consumidores brasileiros. Conhecida pelos descontos expressivos e alto volume de compras, a data se tornou sinônimo de oportunidade, tanto para quem quer economizar quanto para quem deseja aumentar o faturamento.

💸 Neste cenário, as redes sociais, especialmente o Instagram, são grandes aliadas das vendas. É por meio delas que muitas marcas divulgam ofertas, atraem novos clientes e fortalecem o relacionamento com o público.

De acordo com a pesquisa da Opinion Box 2025, o Instagram está presente em 91% dos smartphones brasileiros, sendo a principal plataforma de conexão entre empresas e consumidores.

Em entrevista ao O Liberal, a especialista em Negócios Digitais e Criação de Conteúdo, Sandy Moraes, compartilhou orientações sobre como empreendedores podem aproveitar o potencial da rede social para vender mais na Black Friday.

🤔 Por onde começar?

Para a especialista, o sucesso das vendas começa com um bom planejamento. Segundo ela, é importante que cada negócio defina uma identidade para a campanha, e não se limite apenas a divulgar preços e descontos. “O planejamento das ações no Instagram é fundamental. A Black Friday é legal quando tem um tema, caso contrário vai ficar só aquela Black Friday em que a pessoa só fala de preço, de promoção”, explicou Sandy.

Sandy reforça que definir um tema ajuda a criar conteúdo e engajamento, tornando a campanha mais interessante e coerente com o perfil da marca. Ela também recomenda antecipar a divulgação das ofertas, começando pelo menos 14 dias antes, com publicações nos stories e nos reels para gerar expectativa no público.

“É igual como se fosse convidar a pessoa para uma festa. A gente define o dia da festa, manda o convite antes para ela se preparar. A Black Friday é nesse mesmo espírito. É o momento de fazer as festas nas vendas”, concluiu.

Depois dessa etapa de planejamento, o passo seguinte é criar ofertas realmente exclusivas e vantajosas, que transmitam a sensação de oportunidade única. “O grande segredo de uma boa oferta é deixar muito evidente o quanto ela é vantajosa e que não tem em outro momento. É legal que a oferta seja exclusiva da Black Friday, não seja algo que se repete o ano inteiro”, explicou.

📱 Reels, stories ou carrossel?

Quando o assunto é formato de conteúdo, Sandy Moraes explica que todos os recursos do Instagram podem ser eficazes, desde que usados de forma estratégica e coerente.

Stories : são ideais para “aquecer” a audiência e mostrar os bastidores da campanha. É o espaço certo para compartilhar o que está sendo preparado, criar expectativa e manter o público por dentro do processo;

: são ideais para “aquecer” a audiência e mostrar os bastidores da campanha. É o espaço certo para compartilhar o que está sendo preparado, criar expectativa e manter o público por dentro do processo; Reels : funcionam como uma vitrine dinâmica para contar a história da Black Friday. Podem ser usados para mostrar produtos e animar os seguidores, estimulando o interesse e o compartilhamento;

: funcionam como uma vitrine dinâmica para contar a história da Black Friday. Podem ser usados para mostrar produtos e animar os seguidores, estimulando o interesse e o compartilhamento; Carrossel: é indicado para reunir várias informações em uma única publicação. Nesse formato, é possível mostrar os detalhes das promoções.

“O importante é comunicar várias vezes, de diferentes formas. E isso aqui é importante: independente se é um conteúdo para reels, stories ou carrossel, o conteúdo para divulgar a Black Friday não precisa ter cara de Black Friday”, afirmou.

📈 Como contas pequenas podem ter bons resultados?

Segundo a especialista em Negócios Digitais, é possível conquistar bons resultados na Black Friday mesmo com poucos seguidores. A estratégia, de acordo com Sandy Moraes, é basicamente a mesma para perfis grandes e pequenos: planejamento, tema definido e comunicação antecipada.

“Tanto para contas menores quanto maiores, a estratégia básica é a mesma: ter uma data para acontecer essa Black Friday”, explicou. A especialista recomenda também definir um período de duração para a campanha — como um, três ou cinco dias — e revelar aos poucos as ofertas, em vez de divulgar tudo de uma vez.

Para contas menores, Sandy sugere usar o WhatsApp como ferramenta de conversão, criando um canal exclusivo para liberar as promoções. “Uma conta pequena pode fazer, por exemplo, toda essa divulgação da Black Friday e dizer que a oferta vai ser liberada em um grupo do WhatsApp. Assim, leva os seguidores e potenciais clientes para esse grupo e libera a oferta ali. É um caminho simples e eficaz para aproveitar o momento”, orientou.

💡 Dicas para ganhar dinheiro no Instagram

A especialista Sandy Moraes reuniu cinco dicas práticas para quem quer aproveitar o poder do Instagram durante a Black Friday e também fortalecer a presença digital. Confira:

1. Tenha clareza sobre o propósito do seu perfil

Mais do que explicar o que você faz, é importante deixar claro o que muda na vida de quem te segue. Clareza vende sempre. Quando o público entende de forma simples o seu propósito, a conexão acontece naturalmente.

2. Transforme o conteúdo em uma conversa com o público

Ninguém quer ser instruído o tempo todo. As pessoas querem se sentir ouvidas, compreendidas e próximas. Por isso, fale como se estivesse em um café com a sua seguidora favorita. É assim que se cria conexão — e conexão ajuda a vender.

3. Mostre o real: autenticidade gera confiança

A perfeição distancia. As pessoas se interessam pelo que é verdadeiro, com história e vivência. As pessoas compram de quem confiam, e ninguém confia em quem parece um robô.

4. Use no digital o que já funciona no offline

A experiência de consultório, de loja ou de atendimento é ouro de conteúdo. Mostrar situações reais, aprendizados e bastidores reforça a autoridade e a credibilidade de quem vive o que ensina.

5. Mantenha constância e compromisso com o conteúdo

Constância não é postar todos os dias, mas cumprir o que foi combinado com você mesma. Se a rotina permite publicar três vezes por semana, mantenha esse ritmo. O importante é não sumir. Sumir custa caro: custa engajamento, confiança e oportunidades.

⚠️ 4 erros comuns para NÃO cometer na Black Friday

Para quem quer se destacar e vender mais durante a data, evitar erros comuns é tão importante quanto planejar boas ofertas. A especialista destacou os principais deslizes que comprometem os resultados.

1. Fazer uma Black Friday "com cara de Black Friday"

De acordo com Sandy, o erro mais comum é criar campanhas sem um tema definido, focadas apenas em descontos e preços. “Erro um é fazer uma Black Friday com cara de Black Friday, que é aquilo: não ter um tema e acabar fazendo conteúdo só com postagens de promoção e pacotes. É um conteúdo panfleto, que derruba o engajamento e tira a credibilidade”, explicou.

2. Não definir as datas de início e fim das ofertas

Deixar as promoções sem prazo claro também é um equívoco recorrente. Isso pode confundir o público e enfraquecer o senso de urgência, que é um dos principais gatilhos de compra da data. “Isso deve ser definido logo de começo e comunicado com as pessoas também”, reforçou a especialista.

3. Achar que já falou o suficiente sobre a Black Friday

Muitos empreendedores param de divulgar cedo demais, acreditando que o público já está informado. No entanto, Sandy explica que é preciso reforçar as informações diversas vezes.

“Na maioria das vezes, a gente se cansa do assunto antes dos nossos seguidores, porque já estamos mergulhados nisso antes deles. E na Black Friday é importante repetir: repetir a data que vai começar, repetir quando vai encerrar, quais são as vantagens e onde a pessoa vai poder aproveitar”, destacou.

4. Reaproveitar ofertas antigas

Outra falha comum é reaproveitar promoções que já foram feitas ao longo do ano. Para a especialista, a exclusividade é o que dá credibilidade à Black Friday.

“É importante fazer algo único, porque as pessoas já têm muito receio de Black Friday. Tem até a brincadeira da ‘Black Fraude’. Então, para não cair nesse lugar de desconfiança, é bom fazer algo exclusivo”, disse.