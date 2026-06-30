Grupo Líder pré-lança Cartão Liderzan Saúde e Benefícios, com telemedicina, odontologia e bem-estar 

Saúde, bem-estar e proteção de forma acessível. Esse é o pilar do Cartão Liderzan Saúde e Benefícios, pré-lançado pelo Grupo Líder, na noite desta terça-feira (30), em Belém. A iniciativa agrega ao cartão convencional da empresa, o Cartão Liderzan, serviços de telemedicina, telepsicologia, odontologia e atendimentos presenciais nas clínicas Líder, e serviço de seguro de vida.

Um dos sócio-fundadores e principais administradores da rede, Oscar Rodrigues, observou que o Grupo Líder é um conglomerado consolidado que atua em vários segmentos do Varejo e do setor de Serviços.

Diretor do Grupo Líder, Oscar Rodrigues: "O grande público vê o Grupo Líder como uma empresa de supermercado que vende alimentos, não é só isso, não. Somos um complexo comercial que trabalha com varejo e presta serviços também", disse ele. (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

"O grande público vê o Grupo Líder como uma empresa de supermercado que vende alimentos, não é só isso, não. Somos um complexo comercial que trabalha com varejo e presta serviços também. E agora vendo esses jovens modernizando (a empresa), não tenho dúvida de que esse vai ser mais um serviço que o Grupo Líder agrega ao seu portfólio de trabalho”, disse Oscar Rodrigues.

No evento de pré-lançamento para convidados, parceiros e colaboradores, a apresentação do Cartão Liderzan Saúde e Benefícios foi feita por profissionais do Grupo Líder, em especial, a gerente do Cartão Liderzan, Elizonete Lima, e a médica pediátrica, empresária e responsável pela rede de Farmácias Líder, Neuza Rodrigues.

"O cuidado começa quando alguém se aproxima, acolhe, estende a mão e decide estar presente. Acreditamos que também essa é a essência da saúde. A medicina exige ética. Nós estamos fazendo o pré-lançamento nesta noite porque, de início, vamos liberar o plano de benefícios para mil pessoas. Não queremos perder o controle de nada neste processo, que é inovador”, enfatizou Neuza Rodrigues.

Neuza Rodrigues, médica e responsável pelas Farmácias Líder: "O cuidado começa quando alguém se aproxima, acolhe, estende a mão e decide estar presente. A medicina exige ética", disse ela. (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Ela acrescentou que, já a partir desta quarta-feira (1°), a plataforma para acessar o plano de benefícios vai estar no ar, no entanto, em uma fase piloto para mil pessoas, “porque temos seriedade e queremos fazer entregas completas com respostas rápidas, após um período de testes, faremos uma campanha massiva sobre esse produto, que nós consideramos um serviço de responsabilidade social do Grupo Líder, por garantir acesso à saúde por preço acessível”, disse Neuza Rodrigues.

A doutora Neuza também frisou que o plano de benefícios de saúde do Grupo Líder não é um plano de saúde, diferenciando que um plano de saúde deve oferecer cobertura completa, com serviços de internação, urgência e emergência, o que não está no escopo do produto da empresa.

Gerente do Cartão Liderzan, Elizonete Lima: "O cartão Liderzan Saúde e Benefícios garante telemedicina, odontologia e bem-estar para você e família”. (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Elizonete Lima explicou que o novo serviço foi pensado estrategicamente, com parceiros, para atender o cliente do Grupo Líder, em geral. “Quais são os serviços que vão estar inclusos nisso? Cuidado completo para você e sua família: Telemedicina, odontologia e bem-estar”.

A gerente enfatizou que podem aderir ao Cartão, qualquer pessoa que tenha ou queira adquirir o Cartão Liderzan. “Quem é que está apto a ter isso? Qualquer cliente ativo do cartão Liderzan. Ah, mas eu não estou ativo, faz muito tempo que eu não tenho ou que não uso o meu cartão, não tem problema. Venha e a gente vai dar um jeito de ativar o seu cartão. É importante destacar que o beneficiário é qualquer pessoa que use o Cartão Liderzan, como meio de pagamento”, afirmou Elizonete.

Grupo Líder reuniu convidados, parceiros e colaboradores no Auditório Jerônimo Rodrigues, no Escritório Central, em Belém, nesta terça-feira (30) (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

“O titular pode inclusive utilizar o cartão para pagar o plano de benefícios para um parente, um filho, pai, mãe. O importante é ter o cartão Liderzan para pagar”, afirmou Elizonete. Ela também informou que a forma de adesão é digital. A ideia é que o cliente consiga fazer a adesão e a contratação do plano de benefícios de forma online, por meio do site do Grupo Líder ou do aplicativo no Google Play ou PPPStore.

O aplicativo é intuitivo, afirmou Edmundo Guedes, do Grupo Líder, que também apresentou o plano de saúde e benefícios. Ele afirmou que o cliente vai poder agendar suas consultas e terá na palma da mão, por meio do aplicativo, o histórico das especialidades médicas e dos serviços disponíveis.

“Vamos ter o atendimento de telepsicologia. E isso é um grande diferencial. Nós somos o único produto no mercado, hoje, com atendimento em telepsicologia online. E, diga-se de passagem, R$ 1,00 por dia, já que o valor mensal do plano de benefícios é R$ 29.”, afirmou Edmundo.