Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Evento em Belém reúne setor produtivo para debater energia e desenvolvimento econômico da Amazônia

Até esta quarta-feira (1º), Amazon Energy debate petróleo, transição energética e novas oportunidades para o Pará

Gabriel Pires
fonte

Programação na Fiepa reúne representantes da indústria, especialistas e poder público para discutir o futuro da matriz energética (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial, a transição energética, os biocombustíveis e o fortalecimento de novas cadeias produtivas estiveram entre os principais temas debatidos no primeiro dia do "Amazon Energy 2026", realizado nesta terça-feira (30), em Belém. O evento, que segue até esta quarta-feira (1º), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), reúne especialistas, empresários, autoridades públicas e representantes da indústria para discutir estratégias ligadas ao potencial energético da Amazônia - e atrelado, também, ao desenvolvimento econômico sustentável.

Segundo o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, os debates estão voltados ao fortalecimento de novas cadeias produtivas e à necessidade de conciliar crescimento econômico, responsabilidade socioambiental e uma transição energética justa. Para ele, o evento representa uma oportunidade para que os paraenses conheçam melhor o potencial do estado na geração de energia.

"Tudo isso, conversando desde as potencialidades que nós já conhecemos, que são as fontes hídricas, os biocombustíveis, que passam a tomar a dianteira e a ser uma realidade, mas, fundamentalmente, tendo como grande eixo central das discussões aquilo que a Margem Equatorial, com a exploração de petróleo e gás no litoral paraense, na costa litorânea paraense, pode nos oferecer”, comenta.

Energia limpa

Segundo Alex Carvalho, o Pará já se destaca pela geração de energia limpa e, com o potencial da Margem Equatorial, pode impulsionar uma nova agenda de desenvolvimento econômico. Ele afirmou que a exploração da região tem potencial para fortalecer novas cadeias produtivas, tendo a riqueza gerada pelo petróleo e pelo gás como uma grande força motriz para estimular investimentos e ampliar as oportunidades no estado.

Carvalho ressalta que essa exploração, se conduzida com responsabilidade socioambiental, pode atuar como um motor para fortalecer novas cadeias produtivas, gerar empregos e qualificar a mão de obra local.  "Precisamos e queremos que essa agenda de óleo e gás seja impulsionada e que a gente possa, o mais rápido possível, saber se há petróleo na costa paraense e como fazer para que isso se torne realidade o mais rapidamente possível. Não apenas por um desejo do Estado, não apenas por uma necessidade do Estado, mas por uma necessidade do Brasil", comenta.

“Neste primeiro dia, enxergamos e debatemos os cenários, as potencialidades e aquilo que está diante das nossas competências para podermos absorver. Enquanto Sistema Fiepa, queremos colocar à disposição da indústria todas as nossas ferramentas e soluções, que vão desde a qualificação de mão de obra até a geração de interação entre comércios e empreendedores locais para o atendimento das demandas de grandes projetos, além de todas as fontes de energia que podem e já estão impulsionando o desenvolvimento”, frisa.

Já o segundo dia de evento deve ser de entendimentos e resoluções, como adianta Carvalho. "Neste segundo dia, assinaremos uma carta-compromisso em que o setor produtivo se coloca como um agente indutor não só da Margem Equatorial, mas também da otimização das fontes de energia de que o Pará dispõe, e de fazer tudo isso com muita responsabilidade socioambiental. O Brasil, a partir de 2032, deixa de ser autossuficiente na produção de petróleo, então nós entendemos não ser nada estratégico postergar isso [a exploração do petróleo]", ressalta o presidente da Fiepa.

Programação

A programação inclui um congresso técnico com 18 painéis sobre temas estratégicos do setor, uma exposição de empresas da área de energia e a Arena SESI/SENAI, voltada à saúde e segurança no trabalho. Os debates abordarão soluções, tecnologias, produtos e serviços voltados à cadeia energética.

Energia renovável

Para além do petróleo, as energias renováveis também são temas de discussão no evento, que busca enfatizar as oportunidades de mercado. Segundo o presidente do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Daniel Pansarella, a fonte já representa mais de 40% da capacidade instalada da matriz elétrica nacional e ainda tem grande potencial de expansão no Pará e na Amazônia.

“Tivemos, em 2012, a resolução 482 [da Agência Nacional de Energia], que, vamos dizer, rompeu barreiras ao abrir espaço para a energia solar nas residências, permitindo que a sociedade tivesse acesso a essa tecnologia em suas próprias casas e também nas indústrias.Logo depois, tivemos o leilão de capacidade do governo, no qual a energia solar também passou a integrar o setor elétrico brasileiro e o conjunto das fontes renováveis”. 

Também participante do evento, Daniel integrará um painel sobre fontes limpas nesta quarta-feira (1º).” Hoje, a energia solar já é a segunda fonte mais importante da matriz energética brasileira. Vamos compartilhar informações e debater a energia solar no Brasil ao longo dos últimos 12 anos”, reforça Pansarella.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

amazon energy

fiepa

petróleo

belém

margel equatorial
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

POTENCIAL ENERGÉTICO

Evento em Belém reúne setor produtivo para debater energia e desenvolvimento econômico da Amazônia

Até esta quarta-feira (1º), Amazon Energy debate petróleo, transição energética e novas oportunidades para o Pará

30.06.26 19h31

'pauta-bomba'

Previdência: PEC dos agentes de saúde teria impacto fiscal de R$ 27,9 bilhões em dez anos

O texto foi colocado na pauta de votações do Senado desta terça-feira pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

30.06.26 17h37

desigualdade

Brasil ganha quase 10 mil milionários e segue entre as 5 nações mais desiguais do mundo

A liderança isolada no ranking é dos Estados Unidos, que têm 23,6 milhões de pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão em 2025

30.06.26 17h11

combustível

Governo anuncia retirada de subsídio do diesel e indica corte no benefício à gasolina

Até aqui, o governo estava concedendo subsídio de R$ 1,12 por litro de óleo diesel; de R$ 0,44 por litro da gasolina e de R$ 11,00 por botijão de gás de 13 quilos

30.06.26 16h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Seguro-defeso

Governo libera R$ 874,5 milhões de valores atrasados do seguro-defeso

Pará tem o segundo maior nº de pescadores no país, e o primeiro lote do passivo será pago em 7 de julho

24.06.26 18h34

NEGÓCIOS

Empresário aposta em praticidade para organizar eventos sem ‘dor de cabeça’ em Belém

Rolê Fácil oferece desde passeios de lancha até estrutura completa para aniversários, confraternizações e encontros corporativos

24.06.26 8h00

ECONOMIA

IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituição ; veja quem recebe primeiro

O segundo lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

22.06.26 10h45

ECONOMIA

Com custo menor, carros elétricos ganham preferência entre motoristas de Belém

Rodar com um carro elétrico pode custar até 80% menos do que manter um veículo a combustão

23.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda