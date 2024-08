Greve dos Correios: empresa afirma que opera normalmente em todo o Pará

Os Correios informaram, na manhã desta quinta-feira (08.08), que estão operando normalmente em todo o Pará, apesar da paralisação anunciada pelo sindicato dos trabalhadores da empresa. Segundo os Correios, as agências estão abertas e todos os serviços disponíveis. Para manter os atendimentos e cobrir possíveis ausências pontuais, foram adotadas algumas medidas, entre elas o remanejamento de profissionais e realização de horas extras.

Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos afirma que a empresa acredita "no diálogo e na transparência como forma de construir uma empresa mais forte, com responsabilidade", disse. "Manteremos nossa posição firme de negociar”, acrescentou.

Ainda segundo os Correios, as negociações entre a empresa e sindicatos avançaram nos seguintes pontos:

- Aperfeiçoamento de todos os Grupos de Trabalho, como os de Anistia e de Revisão dos Processos Administrativos que, após análise e julgamento de processos, deliberaram pela readmissão de três trabalhadores até o momento;

- Atendimento psicossocial para vítimas de assédio, havendo comprovação ou não da denúncia;

- Concessão de até 2 dias de licença para mulheres com sintomas graves associados ao fluxo menstrual;

- Aumento das licenças paternidade e em caso de adoção;

- Aumento do tempo de amamentação para 3 horas diárias, podendo a jornada ser de 5 horas corridas para as empregadas lactantes;

- Inclusão de cláusula para incentivo e participação das mulheres na liderança da empresa;

- Aumento de licença remunerada para empregadas que forem vítimas de violência doméstica, de 10 dias para 20 dias;

- Concessão de um salário base para ajudar na mudança de domicílio, quando necessário, para vítimas de violência doméstica.



Além disso, os Correios apresentaram algumas propostas, entre elas:

- Aumento de 6,05% nos salários a partir de janeiro de 2025, mais aumento de 4,11% nos benefícios a partir de agosto de 2024;

- Aumento de 20% para os empregados que possuem a função “motorizada” – ou seja, motociclistas e motoristas.

- Pagamento de um vale alimentação/refeição extra no valor de R$ 50,93, nos meses de agosto a dezembro de 2024, para empregadas e empregados com remuneração até R$ 7,3 mil, e o pagamento de um vale extra (o “vale-peru”) de R$ 1.120,47 para todas as empregadas e os empregados, a ser pago no mês de dezembro de 2024.