Governo retira 12 lotes de azeite de oliva impróprios do mercado; veja quais

Esta semana, o Ministério da Agricultura (Mapa) determinou a retirada do mercado de 12 lotes de azeites de oliva, considerados impróprios para o consumo. Dez marcas de oito empresas envolvidas foram encontradas em supermercados, centro de distribuição ou em estabelecimento envasilhador.

De acordo com o Mapa, há uma série de critérios para a comercialização do azeite no Brasil. O ministério quer criar um padrão de qualidade, classificação, considerando a amostragem, o modo de apresentação e a rotulagem, nos aspectos referentes à classificação, para evitar fraudes e garantir a segurança da saúde pública.

Os requisitos de qualidade são definidos em função do percentual de acidez livre, índice de peróxidos e da extinção específica no ultravioleta. O documento do ministério esclarece como deve ser a composição do óleo para ser considerado azeite de oliva, quais métodos de processamento são autorizados e as substâncias nocivas à saúde humana. Além disso, define normas de segurança quanto ao sabor, odor, envasilhamento e transporte.

VEJA MAIS

Confira a lista com os lotes e marcas recolhidos:

Azeite de oliva extra virgem Isis - Lote 99 - Responsável e detentor: Isis Brasil Importação Exportação Ltda.

Azeite de oliva extra virgem Escarpas de Oliveira - Lote 131678 - Responsável: Oriente Mercantil Importação e Exportação Ltda - Detentor: Supermercados Jau Serve Ltda

Azeite de oliva extra virgem Almazara - Lote 41279 - Responsável: Oriente Mercantil Importação e Exportação Ltda - Detentor: Supermercados Jau Serve Ltda

Azeite de oliva extra virgem Espanhol Colonial - Lote 015 - Responsável: Kalamata Importadora e Distribuidora Eireli /Comercial Olivita Ltda - Detentor: Lacto Minas Comércio de Frios Ltda

Azeite de oliva extra virgem Vincenzo - Lote 19227 095 - Responsável: TRL Internacional Importadora e Exportadora Ltda - Detentores: Comercial LP Importação e Exportação / Comercial Delta Ponto Certo Ltda / Supermercado Nutri Sam Ltda

Azeite de oliva virgem Ekma - Lote 1401 2022 - Responsável e detentor: DMG Produtos Alimentação Ltda.

Azeite de oliva extra virgem Gouveia - Lote 256/04/12009 - Responsável: Cunha Importação e Exportação Ltda - Detentor: Dener Distribuidora de Alimentos Dener Frangos Distribuidora de Alimentos

Azeite de oliva extra virgem Villa Real - Lote 256/04/12009 - Responsável: Cunha Importação e Exportação Ltda - Detentor: Dener Distribuidora de Alimentos Dener Frangos Distribuidora de Alimentos

Azeite de oliva extra virgem Valle Viejo - Sem lote - Responsável: Olivares Alvarez - Detentor: Frio Sete Comércio de Frios Ltda / Supermercado Nutri Sam Ltda

Azeite de oliva extra virgem Coroa Real - Lote 1565L - Responsável: Miraki Distribuidora Importação e Exportação Eireli - Detentor: Garante Distribuidora e Importadora de Produtos Alimentícios

Retirada do mercado

Quando o produto não cumpre um ou mais requisitos, o Mapa pode retirá-lo de circulação ou proibir a sua comercialização. A pasta não divulgou quais inconsistências foram encontradas nos lotes recolhidos nesta semana, no entanto, alertam que o consumo pode oferecer risco à saúde.

O órgão ministerial comunicou que quem tiver os azeites em casa, a recomendação é devolvê-los nos pontos de venda em que foram adquiridos. Além dos 12 lotes anunciados, há também outros produtos que foram cautelarmente apreendidos devido a indícios de irregularidades. Estes ainda aguardam parecer laboratorial final.

O Ministério alerta para o risco do consumo de produtos irregulares e reforça a importância de verificar a lista disponível no site da Pasta a fim de conferir os itens já apreendidos em ações passadas. O azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo, perdendo apenas para o pescado.