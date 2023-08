Governo propõe 1% de reajuste para servidores públicos em 2024

Conforme números apresentados nesta terça-feira (29), durante reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), o governo federal reservou no Orçamento de 2024 aproximadamente R$ 1,5 bilhão para o reajuste dos servidores públicos. O valor representa 1% de correção salarial, de acordo com o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate).

VEJA MAIS

Os números não foram bem recebidos por entidades que defendem os direitos dos funcionários públicos. “Falar em 1% para quem tem perdas acumuladas superiores a 30% é uma afronta a 1,2 milhão de servidores ativos, aposentados e pensionistas, muitos endividados pelo congelamento salarial imposto nos últimos anos”, declarou Rudinei Marques, presidente do Fonacate.

O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), Janus Pablo Macedo, afirmou que o reajuste previsto “é muito pouco” e, segundo ele, frustra a categoria. “Nós, que estamos sem reajuste desde 2017, esperávamos o reconhecimento e o resgate histórico desse período para que nossos salários fossem corrigidos. Isso realmente vai deixar a nossa base de filiados enfurecida, vamos ter que entrar em um processo de negociação em um nível de tensão muito alto”, avalia.

Por outro lado, o secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, José Lopez Feijóo, garante que o governo vai trabalhar para ampliar os recursos disponíveis. A expectativa é de que seja registrado aumento de arrecadação no segundo semestre. Caso isso se concretize, haverá mais espaço para reajuste no ano que vem. “O processo de reconstrução do Estado é longo e vamos nos empenhar ao longo do próximo período para termos mais espaço para apresentar uma proposta definitiva aos servidores”, afirmou.