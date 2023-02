Governo Federal vai retomar Minha Casa, Minha Vida; veja as novidades do programa

O programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, será relançado nesta terça-feira (14), durante um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Bahia. Levantamento aponta que 170 mil unidades do programa não foram concluídas pelos governos anteriores, sendo que 80% das obras foram contratadas entre 2012 e 2014. O objetivo é retomar, ainda neste ano, as obras de 37,5 mil unidades que estão paralisadas.

Somente nesta terça-feira, serão entregues, de forma simultânea, 2,7 mil unidades habitacionais em nove municípios de seis estados. São eles:

Santo Amaro, no Recôncavo Baiano;

Aparecida de Goiânia, em Goiás

Contagem, Minas Gerais

Salvador, capital baiana

João Pessoa, Paraiba

Lauro de Freitas (BA)

Cornélio Procópio, Paraná

Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco

Luziânia, em Goiás

Os investimentos nas obras que serão entregues nesse municípios totalizam R$ 206, 9 milhões.

Novidades

A Casa Civil informou que o programa Minha Casa, Minha Vida deve financiar 2 milhões de casas até 2026. Ele vai garantir 50% do financiamento em casas de famílias com renda de até R$ 2.640 – a chamada “Faixa 1”, que havia sido excluída no programa habitacional Casa Verde e Amarela, criado pela gestão anterior. Ainda não foi confirmado se a isenção de juros às famílias dessa faixa será mantida.

O novo Governo também pretende incluir pessoas em situação de rua na lista de possíveis beneficiários da iniciativa. Outra novidade é a possibilidade do programa contemplar o financiamento de moradias usadas.

Há ainda compromisso de ampliar o número de unidades e repasses para a locação social - medida criada no Casa Verde e Amarela - para subsidiar o aluguel de unidades habitacionais.

Outro compromisso é o financiamento de novos empreendimentos com maior proximidade a “comércio, serviços e equipamentos públicos, e com melhor infraestrutura no entorno".

Minha Casa, Minha Viva

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, foi criado no ano de 2009, para facilitar o financiamento de moradias a famílias de baixa renda. Ele deixou de existir em 2020 e passou a se chamar Casa Verde e Amarela, sofrendo diversas mudanças.