Governo federal lança Plano Safra no valor de R$ 71,6 bilhões para Agricultura Familiar

O Governo Federal lançou nesta quarta-feira (28), em Brasília (DF), o Plano Safra da Agricultura Familiar. São R$ 71,6 bilhões destinados ao crédito rural, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para a safra 2023/2024. O volume é 34% superior ao anunciado no ano passado e o maior da série histórica.

O evento de lançamento, nesta quarta-feira, aconteceu no Palácio do Planalto. O Banco da Amazônia foi representado pelo presidente Luiz Lessa e pelo diretor Comercial, Marivaldo Mello. A equipe do Banco também tinha representantes da Gerência Executiva de Pessoas Físicas e das coordenadorias da Secretaria de Relacionamento Institucional e de Patrocínios, Promoção e Gestão da Marca.

O lançamento foi marcado pela realização de uma grande Feira, na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto. A feira contou com o estande institucional do Banco da Amazônia, visitado pelos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, e, ainda, pela secretária nacional da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos.

Estande do Banco da Amazônia

No estande do Banco da Amazônia foram distribuídas sementes de árvores nativas da Amazônia aos visitantes e foi assinado uma concessão de financiamento para a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), no valor de R$ 10 milhões, por meio da linha de crédito Pronaf Agroindústria Custeio.

O Banco levou ainda agricultores familiares, produtores de castanha-do-Pará, cacau, dendê, café e açaí, dos estados do Acre, Pará e Rondônia.

Em breve, o Banco da Amazônia fará o lançamento específico do Plano Safra da instituição financeira.