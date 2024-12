Governo Federal lança edital para impulsionar e-commerce beneficiando o Pará

Visando impulsionar o comércio eletrônico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), lançou nesta segunda-feira, 9, o edital E-commerce.BR. A iniciativa foi apresentada durante a 2ª Reunião Ordinária do Fórum MDIC de Comércio e Serviços.

O projeto busca promover a inclusão digital de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) nessas regiões, além de reduzir as desigualdades regionais no acesso ao mercado digital. Dados do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, do MDIC, apontam que o comércio eletrônico no Brasil movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, registrando um crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior. Entretanto, há uma forte concentração de vendas on-line: 73,5% das transações ocorrem no Sudeste, enquanto o Nordeste responde por 7%, o Centro-Oeste por 3% e o Norte por apenas 1,3%.

O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, destacou a relevância do projeto para enfrentar essa disparidade regional: “Isso mostra o desequilíbrio que ainda existe no Brasil, o que reforça a importância de iniciativas que estimulem o comércio eletrônico nessas áreas.”

Regiões possuem grande potencial econômico

De acordo com a gerente da Unidade de Transformação Digital da ABDI, Adryelle Pedrosa, as regiões contempladas possuem grande potencial econômico, mas enfrentam barreiras como infraestrutura digital limitada, dificuldades logísticas e acesso restrito a tecnologias. “Investir na digitalização dessas áreas contribui para criar condições mais justas para que as MPMEs possam inovar, crescer e alcançar o sucesso,” afirmou.

O edital prevê uma seleção em duas etapas. Na primeira fase, serão escolhidos 20 projetos, um para cada unidade federativa das três regiões. Na segunda etapa, nove projetos receberão apoio financeiro de R$ 380 mil. Desses, três avançarão para a fase de escala, com um ano adicional de acompanhamento técnico e suporte financeiro de R$ 500 mil, oferecidos pela ABDI em parceria com o MDIC.

A expectativa é que o projeto beneficie diretamente mais de 800 empresas até 2026, fortalecendo a participação das MPMEs no comércio eletrônico brasileiro e promovendo o desenvolvimento econômico regional. “Queremos reduzir as desigualdades no setor e estimular o crescimento equilibrado do e-commerce no país,” explicou Cappelli.

O secretário executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, também enfatizou a importância de buscar soluções para o crescimento equilibrado do comércio eletrônico no Brasil. “A regionalização do e-commerce é essencial para o futuro, pois incentiva o fluxo de comércio em uma área cada vez mais estratégica para a economia global,” concluiu.

Estrutura do edital

O edital E-commerce.BR foi criado para identificar e premiar soluções inovadoras que auxiliem micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) a superar desafios nas áreas de logística, capacitação digital e comunicação online. As propostas deverão ser apresentadas por Redes de Inovação, compostas por pelo menos três instituições públicas ou privadas de âmbito estadual ou municipal.

As categorias contempladas no edital são:

Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos: Voltada ao desenvolvimento de habilidades essenciais para o e-commerce, como gestão de inventário e análise financeira. Soluções para Entregas e Distribuição: Projetos que busquem otimizar a logística em regiões onde a infraestrutura apresenta limitações. Comunicação e Integração Digital: Iniciativas que promovam melhorias na interação entre empresas e clientes, fortalecendo a presença online das MPMEs.

As inscrições estarão abertas de 9 de dezembro de 2024 até 17 de fevereiro de 2025. O processo de seleção será dividido em três etapas: aprimoramento metodológico, implementação de projetos-piloto e, por fim, escala das soluções com maior potencial de impacto.

Para apoiar os projetos selecionados, a ABDI e o MDIC investirão R$ 4,92 milhões, garantindo que as Redes de Inovação tenham acesso a mentorias especializadas e ferramentas metodológicas. Além de promover a inclusão digital, a iniciativa busca gerar emprego e renda nas regiões abrangidas pelo edital.

As instituições interessadas podem consultar o edital completo e realizar suas inscrições pelo site da ABDI: www.abdi.com.br/ecommercebr.

Serviço – Edital E-commerce.BR

Período de inscrições: De 9 de dezembro de 2024 a 17 de fevereiro de 2025.

De 9 de dezembro de 2024 a 17 de fevereiro de 2025. Quem pode participar: Redes de Inovação com, no mínimo, três instituições públicas ou privadas de nível estadual, distrital ou municipal que atuem em apoio a MPMEs nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Redes de Inovação com, no mínimo, três instituições públicas ou privadas de nível estadual, distrital ou municipal que atuem em apoio a MPMEs nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Site para inscrições: www.abdi.com.br/ecommercebr