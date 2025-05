Governo fará busca ativa a eventuais atingidos por descontos indevidos do INSS, porta a porta

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou que a estratégia do governo federal para identificar aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vítimas de descontos indevidos inclui uma busca ativa, com visitas domiciliares.

"Vamos verificar quem não entra em contato e ir de porta em porta, porque há, por exemplo, aqueles que vivem em comunidades ribeirinhas", declarou o ministro ao programa Bom Dia, Ministro, uma entrevista promovida pelo governo com participação de veículos de imprensa de diferentes regiões do país.

VEJA MAIS

Até o momento, cerca de 9 milhões de beneficiários foram notificados para informar se os descontos em suas folhas de pagamento foram previamente autorizados. Outros 27 milhões receberam comunicado de que não houve descontos.

Além dos atendimentos por telefone e presenciais, realizados em cerca de 800 agências do INSS, os notificados também começarão a ser atendidos nas agências dos Correios a partir de sexta-feira, 30 de maio.