Governo e Marinha se reúnem para alinhar utilização de navios como alojamento na COP 30

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, e o vice-almirante, Antônio Capistrano, Comandante do 4° Distrito Naval, se reuniram nesta terça-feira (20) para discutir um projeto que visa ampliar as opções de hospedagem em Belém durante a COP 30, inclusive utilizando navios como alojamento no evento.

De acordo com a vice-governadora, a Marinha do Brasil desempenha um papel crucial na contribuição para soluções que promovam a mobilidade fluvial da capital. "Um dos projetos em andamento, em colaboração entre o Governo do Estado e o Governo Federal, é a dragagem do canal em frente ao Porto de Belém, visando a capacidade de receber grandes cruzeiros e utilizá-los como alojamento. Portanto, dada a sua importância fundamental, a homologação das obras de calado do Porto de Belém pela Marinha é de extrema importância", explicou Hana.

O vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho, comandante do 4° Distrito Naval, recebeu formalmente o pedido e afirmou que a Marinha do Brasil facilitará o processo para a realização. "A Marinha está pronta para ajudar no que for possível, não apenas na área de mobilidade e alojamento, mas em todas as necessidades, para agilizar qualquer tipo de demanda. Precisamos agilizar este processo, pois o tempo é limitado. Portanto, a Marinha do Brasil está preparada para apoiar nosso estado", reforçou o comandante.

COP 30

Em maio de 2023, a Organização das Nações Unidas (ONU), responsável pela 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), confirmou Belém como sede para 2025. A COP é o principal evento global de discussões sobre mudanças climáticas. Na edição de 2022, o governador do Pará, Helder Barbalho, liderou uma campanha para que o evento fosse realizado em um estado da Amazônia, colocando o estado à disposição para sediar o evento anual, que conta com a participação de chefes de estado, líderes na agenda ambiental, sociedade civil, entre outros participantes.