Milhares de foliões se preparam para sair no bloco Pretinhos do Mangue em Curuçá

Foliões estão se preparando, na tarde deste domingo (11), para, logo mais, participar do Carnaval em Curuçá, no nordeste do Pará, a aproximadamente 140 km de Belém.

Eles vão acompanhar o bloco Pretinhos do Mangue que, neste ano, completa 35 anos. O tema é a COP 30, que será realizada em Belém em 2025, e sua importância para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Antes do desfile, marcado para as 16 horas, os brincantes vão para o porto Pretinhos do Mangue e, ao som de muito carimbó, pegam sua fantasia ecológica - a lama retirada do mangue, que eles passam pelo corpo. Como dizem os brincantes: é o abadá mais barato que existe, pois é retirado direto da natureza. Não causa danos ao meio ambiente e nem à saúde das pessoas. É um abadá ecológico. É uma forma de chamar a atenção para a importância de se preservar o meio ambiente.

Foliões se preparam para sair no bloco Pretinhos do Mangue em Curuçá Igor Mota/O Liberal

O tradicional bloco Pretinhos do Mangue deve arrastar mais de 17 mil foliões pelas ruas de Curuçá. Em cima do trio haverá uma banda, tocando as músicas do bloco, e, durante o percurso do desfile, banho de cheiro do Pará nos foliões.

Presidente do bloco desde 2000, Edmilson Campos, mais conhecido como “Cafá”, disse que quem participa do Pretinhos do Mangue fica encantado e quer desfilar no bloco no ano seguinte.

“Não tem quem não se apaixone pelo Pretinhos do Mangue, porque aqui você tem o bloco mais animado, cultural e o mais ecologicamente correto do Pará. Aqui você não precisa pagar pelo abadá, é grátis e faz bem para a pele”, conta ele.

Justo do discutir a Amazônia e com o povo da Amazônia

Sobre o tema deste ano, Cafá comentou que nada mais justo do que discutir a Amazônia e com o povo da Amazônia. “Vamos mostrar a importância da COP 30 no Pará e abordar na avenida a questão do lixo, que é um problema na cidade grande e na cidade pequena”, disse. “É preciso que as pessoas tenham essa educação, não só o poder público, mas os moradores também. Mas antes uma floresta em pé, do que uma floresta no chão”, afirmou.

O desfile do Pretinhos do Mangue é puxado por carros alegóricos temáticos, que trazem ainda mais representatividade cultural para a folia. O primeiro veículo, que puxa toda a multidão, é o carro da ostra. Ele foi construído como uma réplica do molusco e de dentro dele saíra uma mulher, a representante da pérola do mangue da comunidade Lauro Sodré.

Em seguida, o Carro do Caranguejo também toma a avenida. O veículo é constituído de um caranguejo gigante, que faz diversos movimentos durante a festa. Em cima do carro, também vai uma mulher fantasiada de indígena.