Governo do Pará leva Plano de Bioeconomia para Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade

Integrantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) representam o Pará na 15ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP 15), que começou quarta-feira (07) em Montreal, no Canadá. O evento, que reúne representantes de diversos, prossegue até 19 de dezembro. A participação do Pará iniciou nesta quinta-feira (08).

Ao longo de quase 15 dias, líderes ambientais se reunirão para elaborar medidas destinadas a proteger os ecossistemas terrestres e marinhos do planeta, e arrecadar recursos para financiar os projetos de conservação ambiental. Delegados de cerca de 190 países estão na Conferência.

A equipe participará dos painéis “Aprendizados a partir da construção da política pública de sociobioeconomia no Pará-Amazônia”; “Dia brasileiro: biodiversidade é a nossa natureza”; “Construindo a política nacional de bioeconomia – oportunidades para a economia, para as pessoas e para a natureza”, e “Legado e Futuro: Construindo os próximos 10 anos do PNGATI - Lições da PNGATI (Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas) e as oportunidades de financiamentos para acelerar sua implementação”, e também de reuniões bilaterais.

Plano propõe mudança no uso da terra e da floresta

Lançado na última Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 27), no Egito, o Plano de Bioeconomia do Pará tornou o Estado pioneiro na elaboração de um planejamento que prevê soluções baseadas na natureza para transformar a economia existente em uma economia de baixo carbono, com valorização do conhecimento tradicional.

O PlanBio será apresentado na COP 15 reafirmando que o Pará, ao propor a mudança do uso da terra e da floresta, e a construção de uma economia de baixas emissões, está preparado para contribuir com a preservação da biodiversidade.

“A Amazônia é riquíssima em sua biodiversidade e estratégica quando se buscam as adaptações climáticas necessárias para melhorar o mundo ambientalmente. Por isso, construímos ao longo dos últimos quatro anos políticas estruturantes, para que possam garantir a mudança de chave daqui pra frente. Entre esse arcabouço está o Plano Estadual de Bioeconomia que iremos apresentar na COP da Biodiversidade. Um plano construído por quem vive e conhece a floresta, que tem tudo para ser muito exitoso”, explica o titular da Semas, Mauro O’de Almeida.