Governo do Pará inicia pagamento do 13° salário de servidores estaduais

O Governo do Estado do Pará anunciou a antecipação do pagamento da metade do 13° salário dos servidores públicos estaduais. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4), pelas redes sociais do governador Helder Barbalho.

O pagamento dos servidores ativos e inativos inicia nesta terça-feira (4) e segue até esta quinta-feira (6).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)