Governo do Pará firma convênio para oferecer linha de crédito especial aos mototaxistas

Na manhã desta quinta-feira, 29, o governador Helder Barbalho assinou um convênio entre o Departamento de Trânsito do Estado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e o CredCidadão, que possibilitará aos mototaxistas do Pará o acesso a uma linha de crédito especial. O objetivo é renovar a frota e melhorar a segurança no trânsito para os profissionais e usuários, por meio da aquisição de veículos e equipamentos de segurança, como capacetes, luvas e coletes.

O convênio foi resultado de negociações entre a categoria dos mototaxistas e a direção do Departamento de Trânsito. O crédito terá um prazo de 60 meses para pagamento e juros reduzidos de apenas 0,5%. O governador ressaltou a importância dessa parceria, valorizando uma categoria fundamental para o transporte dos cidadãos e buscando a melhoria contínua dos serviços prestados.

Serão disponibilizados R$ 10 milhões para cerca de 500 mototaxistas

Inicialmente, serão disponibilizados R$ 10 milhões para cerca de 500 mototaxistas da Região Metropolitana de Belém. Posteriormente, esse número será duplicado, beneficiando um total de mil mototaxistas numa primeira fase, até alcançar todos os municípios do estado. A expectativa é de que já na próxima segunda-feira, 3 de julho, seja assinado um termo de compromisso com as entidades representativas da categoria para a seleção dos beneficiários.

Detran recebe viaturas

Além desse convênio, o governador também entregou 80 novas viaturas para o Departamento de Trânsito, que irão reforçar a frota durante o mês de julho, quando há maior movimentação nas rodovias estaduais.

Durante a visita ao Detran, o governador destacou a importância de proporcionar espaços de qualidade tanto para os servidores quanto para os usuários do órgão. Ele entregou a fachada do posto do Banpará e quatro espaços revitalizados recentemente, incluindo áreas de convivência, auditório, restaurante e jardim sensorial, visando valorizar os funcionários e oferecer um ambiente mais acolhedor aos usuários dos serviços..