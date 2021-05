Governo do Estado muda bandeiramento de duas regiões

Na noite desta quinta-feira (20), o Governo do Estado anunciou a mudança no bandeiramento de risco para o novo coronavírus de mais duas regiões do Pará. Xingu e Marajó Ocidental, que estavam em coloração laranja, de risco médio, passam para amarela, risco leve.

O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, em vídeo publicado na internet. Segundo ele, a gestão recebeu dados da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) que demonstram que todas as regiões do Estado estão com redução e tendência de queda tanto no nível de infecção, quanto na projeção de pressão sobre os leitos clínicos e hospitalares.

Neste momento, a ocupação de leitos clínicos exclusivos para covid-19 está em 48,6% e leitos de UTI em 71,3%. "Lembrando que estes números estão sob um controle e um percentual de ocupação razoável, mesmo quando nós já estamos reduzindo a oferta para garantir que leitos de UTI possam estar atendendo a outras enfermidades, mudando o perfil hospitalar e retomando a oferta para diversas outras demandas de saúde que nós precisamos ter atenção em todo o Pará", declarou Helder.

Com a mudança anunciada, permanecerão com bandeiramento laranja apenas as regiões do Carajás e Araguaia. "Todas as demais passam a estar com bandeiramento amarelo, o que demonstra que nós estamos, graças a Deus, superando esta segunda onda, mas isto não pode ser interpretado achando que acabou a pandemia. Temos que continuar atentos, usando máscara, nos protegendo e, acima de tudo, atenção ao calendário de vacina, para que chegando a vacina e você estando no grupo de cobertura, que você possa ir se vacinar", concluiu o governador.