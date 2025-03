Governo aumenta teto de juros para empréstimos consignados a beneficiários do INSS

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28) a resolução do Governo Federal que aumenta o limite máximo de juros para empréstimos consignados concedidos a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com a mudança, o teto de juros sairá de 1,8% para 1,85% ao mês. Para transações realizadas por meio de cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício, não houve mudança, permanecendo em 2,46% ao mês.

A medida relacionada ao teto de juros dos empréstimos já havia sido anunciada. Em reunião ordinária realizada na última terça-feira (25), o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou a alta e revogou a Resolução nº 1.367, de 9 de janeiro de 2025, que previa limites superiores

A nova regra entrará em vigor 5 dias úteis após sua publicação.