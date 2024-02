Governo amplia investimentos em infraestrutura dos corredores do agro em 30%, incluindo o Pará

O governo federal anunciou nesta terça-feira (6) um aumento de 30% nos recursos públicos destinados à infraestrutura dos corredores do agronegócio, que incluem rodovias e ferrovias utilizadas para exportar os principais produtos agrícolas do Brasil.

Em 2023, foram investidos R$ 3,6 bilhões nesses corredores, enquanto para este ano está previsto um investimento de R$ 4,7 bilhões, segundo informações do Ministério dos Transportes. Em 2022, o investimento foi de R$ 1,9 bilhão.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que o teto de gastos implementado em 2016 limitou os investimentos públicos, resultando em um país com uma infraestrutura deficiente. Ele ressaltou que o Brasil está agora se recuperando desse atraso.

Infraestrutura do Arco Norte, que receberá R$ 2,66 bilhões

O pacote de investimentos inclui 60 obras consideradas estratégicas, com destaque para a infraestrutura do Arco Norte, que receberá R$ 2,66 bilhões, e do Arco Sul/Sudeste, com investimento de R$ 2,05 bilhões. Entre as obras estão a retomada da ferrovia Transnordestina em Pernambuco e as ferrovias FIOL 1 e 2 e a FICO, conectando Ilhéus (BA) a Lucas do Rio Verde (MT).

A infraestrutura do Arco Norte envolverá duplicações de rodovias, restauração e construção de novas vias, incluindo a restauração a BR-158, no Pará, enquanto o Arco Sul/Sudeste verá a conclusão da Ferrovia Norte Sul e intensificação das obras da ferrovia FICO, além de duplicações de diversas rodovias.

Meta é chegar a 90% da malha rodoviária do Arco Norte em boas condições

O governo tem como meta chegar a 90% da malha rodoviária do Arco Norte em boas condições e 80% das rodovias em todo o país. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ressaltou a importância da infraestrutura na formação dos preços dos produtos agrícolas.

Além dos investimentos públicos diretos, o governo planeja realizar 13 leilões para concessões de estradas e pontes, com expectativa de investimentos de R$ 122 bilhões, sendo R$ 95 bilhões voltados aos corredores do agronegócio.

Os investimentos em portos e aeroportos também foram detalhados, com previsão de investimento de R$ 639 milhões em 2024, além da criação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Transporte Aquaviário. A pasta também planeja realizar 35 leilões de infraestrutura até 2026, com expectativa de arrecadar R$ 14,5 bilhões em investimentos.