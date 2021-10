Governador Eduardo Leite chega a Belém no próximo sábado para encontro das prévias do PSDB

Neste sábado (30), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, desembarca em Belém para o encontro das prévias do PSDB. De acordo com informações da assessoria de imprensa do gestor estadual, na capital paraense, Eduardo vai conceder uma entrevista coletiva às 9h30, em um hotel da cidade, localizado na avenida Nazaré. Logo em seguida, ele participa do evento com os tucanos paraenses, às 10h, no mesmo hotel.

O governador terá apenas esses dois compromissos na cidade, já que no mesmo dia viaja para o estado do Tocantins, onde cumpre agenda durante a tarde.

Eduardo Leite, que tenta ser o candidato tucano à Presidência da República nas eleições do próximo ano, disputa a preferência de seus correligionários com o governador de São Paulo, João Dória. O gestor paulista esteve em Belém no dia 8 de setembro, também na tentativa de conseguir a indicação dos tucanos paraenses.