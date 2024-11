Gastos das famílias no Pará: IBGE inicia pesquisa sobre itens de maior consumo e o impacto na renda

O IBGE iniciou nesta segunda-feira (18/11) a fase de coleta da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024/25. No Pará, pesquisadores vão percorrer 103 municípios, visitar 3.896 domicílios, para mapear aspectos como qualidade de vida, insegurança alimentar e orçamento familiar, objetivos gerais da pesquisa. Com duração de um ano, os dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística devem ser analisados e divulgados em novembro de 2026, abrangendo informações nacionais, estaduais, regionais e de capitais.

As perguntas da pesquisa incluem uma ampla gama de informações como:

• Características do domicílio e moradores: Estrutura do imóvel, acesso a serviços básicos como água e energia, destino do lixo e uso de serviços financeiros;

• Aquisições coletivas e individuais: Inclui gastos com aluguel, bens seguros (eletrodomésticos, móveis), transporte, alimentação fora de casa, medicamentos e, nesta edição, apostas esportivas online (BETs);

• Trabalho e rendimento: Informações sobre carteira assinada, contribuição ao INSS, rendimentos e tempo de deslocamento ao trabalho;

• Condições de vida: Satisfação com a vida, qualidade de serviços de moradia e educação, insegurança alimentar e presença de pessoas com deficiência;

• Consumo alimentar pessoal: Informações específicas sobre horários, tipos e detalhes de alimentos consumidos.

Objetivo da pesquisa

Segundo Luiz Cláudio Martins, o principal objetivo da pesquisa é produzir informações sobre o orçamento e as despesas das famílias paraenses. Analista de informações geográficas e coordenador técnico da pesquisa, ele explica que outro objetivo é atualizar o peso dos itens que compõem a cesta básica de bens e serviços consumidos pelos brasileiros.

“Os resultados da pesquisa irão permitir atualizar o peso dos bens e serviços no orçamento das famílias, saberemos que itens são mais consumidos e o quanto esses itens impactam no orçamento familiar. Esses dados permitem realizar com mais precisão o cálculo da inflação no país”, explicou.

Segundo o coordenador da pesquisa, a alimentação tem um peso maior e o entretenimento, um peso menor no conjunto de itens de consumo. “Por quê? Porque os brasileiros, as famílias consomem mais desse item, destinam grande parte das suas rendas pra esse tipo de bem e nós precisamos saber, dentro do item alimentação, por exemplo, quais são os itens mais consumidos”, afirmou.

Conforme Luis Cláudio Martins, tempos atrás não havia o item de tecnologia na Pesquisa de Orçamentos Familiares. Como tudo o que envolve tecnologia ganhou importância no consumo das famílias, o IBGE passou a coletar dados na pesquisa. “Passou a ter uma importância, começou com um peso menor e tem um peso mais significativo no cálculo da inflação. Mas quem aponta isso? A pesquisa de orçamentos familiares”, reforçou.

Novidades da pesquisa

Na Pesquisa de Orçamentos Familiares deste ano, será feito pela primeira vez um levantamento sobre o consumo de ‘bets’, apostas online, pelas famílias. O IBGE já coletava dados sobre jogos de azar, mas em 2024 a pesquisa terá um item específico para o novo fenômeno social que dominou o país.

Outra novidade na pesquisa são perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual. Além disso, segundo Luis Cláudio Martins, o IBGE vai coletar dados sobre o uso do tempo pelas famílias. “Como as pessoas destinam seu tempo? A que tipo de atividade? É uma novidade também”, revelou. Conforme o coordenador técnico da pesquisa, o levantamento busca informações sobre orçamento e despesa, mas também procura produzir dados sobre a qualidade de vida da população.