Gasolina já tem reajuste valendo a partir desta quarta-feira, 27

Pela segunda vez em menos de dez dias nas refinarias da Petrobrás, o preço da gasolina tem reajuste, com alta de 5,05% a partir de hoje, o que corresponde a um aumento de dez centavos, em média. A estatal já havia reajustado o combustível em 7,6%, na semana passada, no que foi o primeiro reajuste do ano. O diesel também terá aumento, de 4,4%, o que significa, na prática, incremento de nove centavos do preço nas refinarias.

O encarecimento dos combustíveis preocupa profissionais do Pará que dependem dos produtos para trabalhar e manter o sustento de suas famílias, como mototaxistas e caminhoneiros. Em protesto, uma paralisação geral está marcada para o dia 1º de fevereiro, liderada pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC).

Os preços da gasolina e do diesel vendidos na bomba dos postos revendedores é diferente dos valores cobrados nas refinarias pela Petrobrás. Até que o produto chegue ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, além das margens das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis.

Para o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e do Amapá (Corecon-PA/AP), Luiz Carlos das Dores Silva, o momento econômico do país, com o fim dos auxílios emergenciais, torna o anúncio de alta ainda mais preocupante. “O diesel, principalmente, quando aumenta faz com os que os preços de diversos produtos tenham alta, já que o frete fica mais caro. Acho que o governo federal deveria repensar urgentemente sobre o retorno dos auxílios, pois podemos chegar a um estado de calamidade ainda pior, com o retorno vertiginoso do empobrecimento da população”, alerta.