Gasolina estará mais barata neste sábado (27) em Belém; saiba onde

Neste sábado (27), a gasolina estará com preço mais em conta na capital paraense. O produto que atualmente é comercializado, em média, a R$4,99 em Belém, estará sendo vendido em um posto de combustíveis a R$ 2,69 o litro, sem o repasse de impostos. Assim como o gás de cozinha que estará sendo vendido a R$ 65. No entanto, para aproveitar a promoção de desconto, o consumidor deve ficar atento às condições de venda.

Segundo o coordenador do Feirão do Imposto 2023, Alírio Rodrigo Gonçalves, serão distribuídas somente 200 senhas para abastecimento. "Serão vendidos até 20 litros de gasolina por cliente para os primeiros 200 clientes, ou seja, serão quatro mil litros em oferta de gasolina - lembrando que não pode fazer abastecimento em vasilhame e nem em garrafas. O cliente tem que ir com o veículo que caiba os seus 20 litros de gasolina para aproveitar. Já o gás de cozinha terá um limite de 50 botijões, sendo apenas uma unidade por CPF” explica Alírio.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com o coordenador, a gasolina será comercialiazada somente no posto Dalas da Avenida Pedro Alvares Cabral, esquina com a rotatória da Júlio Cesar, no período de 08h às 12h.

A ação faz parte do “Feirão do Imposto 2023” que já é realizado há 21 anos pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove), ligado à Associação Comercial do Pará (ACP) que começou na última quarta-feira (24) em todo Pará, reunindo mais de 120 lojas que vendem produtos e serviços com preços até 60% mais baixos, descontando o valor dos tributos. A edição do feirão este ano segue até o próximo domingo (28). A iniciativa tem o intuito de conscientizar a sociedade sobre a carga tributária.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).