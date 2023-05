Em Belém, Conjove abre Feirão do Imposto 2023

Um coquetel para representantes do setor produtivo marcou a abertura do Feirão do Imposto 2023, promovido pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove), na noite desta quarta-feira (24), em Belém.

O evento tem parceria da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), e na capital paraense, conta com a parceria de lojas de materiais de construção, lojas de departamento, restaurante e doceria, entre outros setores.

"Eu sou do segmento de postos de combustíveis e entrei no Conjove, justamente ao tomar conhecimento do feirão e passei a participar do Conselho”, afirmou o coordenador do Feirão do Imposto 2023, em Belém, Alírio Rodrigo Gonçalves. Ele destacou que o objetivo da campanha nacional é conscientizar o consumidor sobre a alta carga tributária que o contribuinte brasileiro paga.

Alírio informou que o trabalho de conscientização da sociedade, pelo evento, este ano, se dá por palestras e lives (transmissões ao vivo) nas plataformas da Conaje e localmente em parceria com os empresários paraenses.

"O empresário que participa da nossa ação absorve uma parte do imposto e acaba apresentando um produto mais barato para o consumidor. Com a absorção, o consumidor vê o quanto que ele paga de carga tributária pelo produto que ele consome”, explicou Alírio Gonçalves.

Gasolina e gás de cozinha sem parte de tributos

Alírio complemento que este ano a ação tem a parceria de lojas de materiais de construção, lojas de departamento com venda de aparelho celular sem impostos, restaurante e até doceria. O ponto alto do “Feirão” será no sábado (27), com a oferta de 4 mil litros de gasolina a R$ 2,69 centavos, cada litro, no posto Dallas da avenida Pedro Álvares Cabral. O mesmo ponto venderá 50 botijões de gás de cozinha, a unidade a R$ 65.

De acordo com Alírio, as vendas do combustível e do gás de cozinha será a partir de 8h, do sábado, no posto Dallas. “A gasolina comum em Belém está entre R$ 4,90 R$ 5,15. No sábado, nós vamos comercializá-la para os 200 primeiros clientes, ao preço de R$ 2,69, o litro. Isso dá 20 litros. Lembrando que vamos ofertar 4 mil litros. A gente não vai abastecer vasilhames ou qualquer outro recipiente, somente, o veículo que estiver lá”, disse Alírio.

Sobre o gás de cozinha, que no mercado está entre R$ 90 a R$ 115, ele informou que, somente, no sábado, o próprio posto Dallas vai oferecer 50 unidades a R$ 65, por CPF para quem estiver lá presencialmente.

Diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno participou da abertura do “Feirão” e considerou o evento importante para a discussão sobre a questão da carga tributária brasileira. “Vejo que o principal não é falar se aumenta ou diminui um posto no Brasil, o problema, na minha opinião, não é a carga tributária mas é a forma como ela é utilizada, a maneira como ela é distribuída".

"Uma ação como essa é importante, porque conscientizar o consumidor sobre a carga tributária que está dentro de um produto, e essa discussão, penso eu, passa pela questão da escolha dos condutores de nosso processo político para que a gente possa escolher de forma certa”, acrescentou Magno.

O presidente do Conjove, João Marcelo, destacou que, este ano, o impostômetro da Associação Comercial do Pará marcou a cifra nacional de 1 trilhão de reais, sete dias antes da data do ano passado. "O que mostra que a arrecadação continua aumentando e a gente não vê o retorno disso”, afirmou João.

“Por isso, é que ano após ano, o Conjove traz essa pauta e vem batendo nessa questão que a gente precisa saber o quanto paga de impostos e ficar atento para que esse recurso seja bem aplicado”.