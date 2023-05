Em Marabá, gasolina comum será vendida a R$3,99 neste sábado (27)

Lançada ontem (24), a campanha Feirão do Imposto chega a sua 11ª edição em Marabá, sudeste do Estado, e vai oferecer gasolina a R$3,99 por litro neste sábado (27), considerado o "dia D". A gasolina mais barata será oferecida exclusivamente pelo Posto 26, situado na rotatória da Folha 26, no núcleo Nova Marabá. O combustível será vendido totalmente livre de impostos e os interessados ganharão senhas e poderão abastecer até 20 litros por veículo. Além disso, os consumidores vão receber material educativo sobre os incrementos que compõem o preço do combustível.

O objetivo da campanha é esclarecer o consumidor marabaense sobre a alta carga tributária que incide sobre produtos e serviços oferecidos no mercado. O Feirão do Imposto é realizado pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove), em parceria com Associação Comercial de Marabá. Nos dias de Feirão, são oferecidos diversos produtos e serviços em estabelecimentos participantes.

"O evento existe para que a gente tenha uma população cada dia mais consciente, com mais informação, sobre o seu dia-a-dia. Porque o que fazem os impostos? Eles oneram o nosso dia-a-dia de uma maneira muito forte. Desde quando você acorda até o momento de ir dormir, você está pagando imposto", explica o presidente do Conjove, Cyro Tida. "O custo que se tem com a energia elétrica, por exemplo, é praticamente 50%. Uma motocicleta, que hoje qualquer trabalhador precisa para se deslocar para o trabalho, por exemplo, há 50% de imposto sobre o custo. Nos custos de um aparelho celular incidem 70% de impostos", exemplifica.

Hoje (25), também possível comprar chopp puro malte sem 62% de imposto, no restaurante Barredos. O estabelecimento oferece 100 litros da bebida de R$10,90 por R$4,69 (400 ml). Os fãs de hambúrguer também podem aproveitar a sexta-feira (26) para economizar na Cia. Burguer.