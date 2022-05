Gasolina barata: Feirão Sem Imposto gera fila quilométrica em posto na Sacramenta

Desde o final da tarde desta sexta-feira (27), consumidores começaram a formar longas filas de veículos para abastecer com gasolina mais barata no Feirão Sem Imposto deste sábado (28), com expectativa de R$ 3,99 o litro. E ainda, comprar gás de cozinha a R$ 70. Em um posto da avenida Pedro Álvares Cabral com a avenida Júlio César, centenas de pessoas aguardam para adquirir os produtos a preços mais baixos.

A proposta do evento, que é promovido pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP), é mostrar como a carga tributária encarece produtos e serviços para o consumidor final. Neste ano, cerca de 250 estabelecimentos de diferentes segmentos da Região Metropolitana de Belém participam da programação (confira a lista abaixo)

“O Feirão tem três linhas de atuação: a linha institucional, na qual são apresentados pleitos de melhoria na legislação tributária, são ainda promovidas palestras sobre o tema e as ações de impacto social, que são os descontos que simulam para o consumidor final quanto seria o valor de determinado produto se não tivesse a incidência de tributação”, explica Fernando Oliveira, diretor do Conjove.

O Feirão chamou a atenção do público, que aguardou a venda desde a tarde da sexta-feira. A fila se estendia por quase um quilômetro, contornando parte da praça Dorothy Stang até a avenida Senador Lemos. A distribuição de senhas só começou a partir das 8h e o abastecimento só foi liberado por volta das 9h.

Apesar da demora, Evandro dos Santos não se desanimou e vibrou quando foi o primeiro a abastecer depois de 24h de esperam "Cheguei ontem (sexta) 6h da manhã de sexta. Jantei aqui mesmo, trouxe um cobertor e um travesseiro para não perder a vez na fila".

Neste ano, pela primeira vez a campanha incluiu também a venda de gás de cozinha, um dos produtos que mais sofreu reajuste no último ano e sobre o qual pesa também uma grande carga tributária de cerca de 34,04%. A dona de casa Sônia Nascimento não perdeu a oportunidade, esperou na fila desde às 11h da sexta-feira e foi a terceira a ser atendida. "Pelo menos esse mês eu não pago R$ 125, já paguei só R$ 70. É uma economia que já faz uma boa diferença no orçamento", comemorou.

Consumidores também puderam comprar botijão de gás com desconto no "Dia D" do Feirão do Imposto. O produto tem cerca de 34% de carga tributária (Sidney Oliveira / O Liberal)

Fernando Oliveira, coordenador do Feirão do Imposto 2022, avalia que a ação superou todas as expectativas e bateu recordes de participação. "Todas as nossas metas foram atingidas. Estamos muito felizes porque o Feirão teve um engajamento social muito grande. E isso é bom tanto para o comércio que se aquece com as vendas quanto para a população que se conscientiza sobre a questão da carga tributária e tem a oportunidade de adquirir produtos com desconto", afirmou.

A campanha do Feirão do Imposto na capital segue até este domingo, 29, com vendas de produtos com desconto em lojas dos shoppings da cidade, além de matérias de construção e seguros residenciais.

Veja a lista das lojas que venderão produtos mais baratos