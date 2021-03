Frango sobe mais de 7% apenas nos dois primeiros meses do ano

A pesquisa semanal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/Pará) sobre o preço do frango constatou o que o consumidor paraense sente no bolso quando vai ao mercado: o produto está cada vez mais caro.

Reajuste acima da inflação é apontado pelo levantamento do Dieese/PA, divulgado nessa segunda-feira, 1º, levando em conta duas marcas, tanto do tipo resfriado quanto congelado, comercializadas nas maiores redes de supermercados da capital.

No caso do frango resfriado, o levantamento mostra que em fevereiro deste ano, o frango resfriado de uma das marcas, a mais cara, teve reajuste de 1,46% em relação ao mês anterior. E alta de 7,53% nos dois primeiros meses do ano. Nos últimos doze meses, o acumulado é de 37,11%.

Em fevereiro de 2020, o quilo do produto resfriado era comercializado em média a R$ 7,60. Em dezembro daquele ano já custava R$ 9,69. Em fevereiro de 2021, o frango resfriado dessa marca chegou a média de R$ 10,42.

No caso do frango congelado, essa marca teve queda de 2,71% em fevereiro deste ano em relação a janeiro. Mas, nos dois primeiros meses de 2021, o produto apresentou alta acumulada de 6,17% e, nos últimos 12 meses, de 24,24%. Alta bem superior à inflação calculada no período, em torno de 5,5%.

Em fevereiro de 2020, o quilo do frango congelado dessa marca era vendido em média a R$ 6,93. Já em fevereiro deste ano, o produto já custava 8, 61.

Na segunda marca de frango, que costuma ser mais barata, foi registrado o aumento 1,66% em fevereiro, no frango resfriado, em relação ao mês anterior. Nos dois primeiros meses deste ano, a alta acumulada foi de 5,04%. Nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou 31,41%.

O produto congelado dessa marca teve queda de 2,36% em fevereiro deste ano, em relação ao mês anterior. Nos dois primeiros meses deste ano, o produto, porém, apresenta alta acumulada de 8,23%. Nos últimos 12 meses, a alta alcançou 24,89%.