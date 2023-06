Fiscais apreendem 150 kg de carne imprópria para consumo no Pará

Durante uma ação de rotina para combater a venda de produtos inadequados para o consumo, fiscais agropecuários da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), encontraram 150 kg de carne sendo transportados sem refrigeração adequada e sem documentação sanitária. A apreensão ocorreu na noite de quarta-feira (14) durante uma fiscalização volante no município de Abaetetuba, localizado na região do Baixo Tocantins.

Ao verificar a mercadoria, os fiscais constataram que as condições de transporte eram extremamente precárias, sem refrigeração adequada e sem qualquer documentação sanitária que atestasse a segurança alimentar do produto. O fiscal agropecuário e gerente de trânsito, Paulo Bastos, ressaltou a gravidade da situação.

VEJA MAIS

Veículo que transportava produto era inadequado

O veículo utilizado para o transporte da carne era inadequado, e a carga estava armazenada sem as condições de refrigeração necessárias, o que representava sérios riscos à saúde dos consumidores. Diante disso, a carga foi apreendida e o responsável pelo transporte foi encaminhado à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Após todos os procedimentos sanitários, a carga imprópria foi destruída.

Produtos precisam de selo

Paulo enfatizou a importância do trabalho de fiscalização realizado pela Adepará para a proteção da saúde da população. As equipes de fiscalização volante da agência estão capacitadas para identificar irregularidades desse tipo durante suas operações de rotina. A retirada de circulação de produtos como esse visa resguardar a população dos graves riscos à saúde que o consumo desses itens pode acarretar, segundo a agência.

A Agência de Defesa Agropecuária destaca que qualquer produto de origem animal que não apresente os selos de inspeção sanitária, garantindo a qualidade do produto, emitidos pela Adepará e outras instituições oficiais de inspeção, é considerado impróprio para consumo. Essa medida visa assegurar a segurança alimentar da população e evitar problemas de saúde decorrentes do consumo de produtos inadequados.