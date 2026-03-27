Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Financiamento de veículos no Pará cresce 7% em fevereiro

Estado registrou 40 mil unidades negociadas e ocupa a nona posição no ranking nacional de crédito automotivo

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução / Freepik)

O financiamento de veículos no Pará registrou um aumento de 7% em fevereiro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram financiadas 40 mil unidades entre novos e usados no Estado, que atualmente ocupa a nona posição no ranking nacional do setor. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (27) pela Trillia, linha de negócios da B3 S.A. (B3), e aponta que a participação paraense representa 3,4% de todas as operações de crédito veicular realizadas no Brasil.

O segmento de veículos pesados foi o principal indutor do desempenho positivo, com alta de 12,5% em relação a fevereiro de 2025. Na sequência, o setor de veículos leves apresentou elevação de 10,8%, enquanto o financiamento de motocicletas cresceu 7,3%. Os dados são baseados no Sistema Nacional de Gravames (SNG), que gerencia o cadastro de restrições financeiras de veículos usados como garantia em operações de crédito no País.

"O desempenho de fevereiro mostra uma expansão consistente na comparação com o mesmo mês do passado, com crescimento tanto nos veículos novos quanto nos usados. O acumulado do ano permanece em terreno positivo, o que indica um ambiente de crédito funcional e espaço para a continuidade da atividade de financiamento ao longo de 2026", afirmou Thiago Gaspar, superintendente de Relacionamento com Clientes e Relações Institucionais na Trillia.

Preços de carros novos e usados registram queda em fevereiro

Apesar da alta no volume de contratos, o monitoramento da Tabela Auto B3 indicou uma redução nos preços de transação. Os veículos zero quilômetro tiveram queda média de 1,4%, com recuos mais expressivos nos modelos sedans e picapes compactas. Já as categorias de SUVs, crossovers e picapes médias registraram retrações menores.

No mercado de usados, a desvalorização média foi de 1,0%. O impacto mais acentuado foi observado em sedans, SUVs e picapes derivadas de automóveis, enquanto os modelos hatchbacks e picapes compactas tiveram ajustes de preço mais discretos. O levantamento detalhado por segmento é realizado mensalmente em parceria com a Bright Consulting.

Desempenho por segmento no Pará

  • Total de veículos: 40 mil unidades financiadas
  • Crescimento geral: 7%
  • Veículos pesados: +12,5%
  • Veículos leves: +10,8%
  • Motocicletas: +7,3%
  • Ranking nacional: 9ª posição (3,4% do volume total do Brasil)

Variação de preços em fevereiro

  • Veículos novos (0 km): -1,4%
  • Veículos usados: -1,0%
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

financiamento de veículos

pará

fevereiro 2026

crédito veicular

b3

mercado automotivo
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MERCADO AUTOMOTIVO

Financiamento de veículos no Pará cresce 7% em fevereiro

Estado registrou 40 mil unidades negociadas e ocupa a nona posição no ranking nacional de crédito automotivo

27.03.26 14h11

BENEFÍCIO

Gás do Povo: Pará tem 808 mil novas famílias atendidas em março

Investimento federal de R$ 85,9 milhões assegura botijão de 13 quilos gratuito para paraenses inscritos no Cadastro Único

27.03.26 12h56

MERCADO AUTOMOTIVO

Mega Auto Feirão em Ananindeua oferece 300 veículos seminovos e usados

Evento na BR-316 reúne 12 lojas com crédito facilitado e início do pagamento das parcelas apenas para o mês de maio

27.03.26 11h00

atenção consumidor

Quase 400 mil beneficiários Tarifa Social de Energia Elétrica precisam atualizar cadastro no Pará

Quem não atender ao chamado, pode ter o benefício suspenso

27.03.26 10h54

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz no Pará terá novo sistema de identificação das unidades consumidoras a partir de abril

Segundo informou a Equatorial, a mudança será gradual e promete simplificar atendimento sem custo ao consumidor

25.03.26 16h52

ECONOMIA

Quando sai o 13º do INSS em 2026? Confira o calendário completo de pagamentos

A antecipação do 13º do INSS segue como medida para estimular a economia e garantir maior previsibilidade financeira aos beneficiários

20.03.26 11h10

CONCURSOS DA REGIÃO NORTE

Região Norte tem 38 concursos previstos com salários de até R$ 37,7 mil

Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e somam milhares de vagas, com destaque para o Pará

23.03.26 7h00

DIA DO PÃO FRANCÊS

Com farinha de tapioca, Belém aposta em versões artesanais do pão 'careca'

Variações do tradicional pão francês e outros produtos de confeitaria ajudam padarias a se reinventar no mercado

21.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda