Financiamento de veículos no Pará cresce 7% em fevereiro

O financiamento de veículos no Pará registrou um aumento de 7% em fevereiro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram financiadas 40 mil unidades entre novos e usados no Estado, que atualmente ocupa a nona posição no ranking nacional do setor. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (27) pela Trillia, linha de negócios da B3 S.A. (B3), e aponta que a participação paraense representa 3,4% de todas as operações de crédito veicular realizadas no Brasil.

O segmento de veículos pesados foi o principal indutor do desempenho positivo, com alta de 12,5% em relação a fevereiro de 2025. Na sequência, o setor de veículos leves apresentou elevação de 10,8%, enquanto o financiamento de motocicletas cresceu 7,3%. Os dados são baseados no Sistema Nacional de Gravames (SNG), que gerencia o cadastro de restrições financeiras de veículos usados como garantia em operações de crédito no País.

"O desempenho de fevereiro mostra uma expansão consistente na comparação com o mesmo mês do passado, com crescimento tanto nos veículos novos quanto nos usados. O acumulado do ano permanece em terreno positivo, o que indica um ambiente de crédito funcional e espaço para a continuidade da atividade de financiamento ao longo de 2026", afirmou Thiago Gaspar, superintendente de Relacionamento com Clientes e Relações Institucionais na Trillia.

Preços de carros novos e usados registram queda em fevereiro

Apesar da alta no volume de contratos, o monitoramento da Tabela Auto B3 indicou uma redução nos preços de transação. Os veículos zero quilômetro tiveram queda média de 1,4%, com recuos mais expressivos nos modelos sedans e picapes compactas. Já as categorias de SUVs, crossovers e picapes médias registraram retrações menores.

No mercado de usados, a desvalorização média foi de 1,0%. O impacto mais acentuado foi observado em sedans, SUVs e picapes derivadas de automóveis, enquanto os modelos hatchbacks e picapes compactas tiveram ajustes de preço mais discretos. O levantamento detalhado por segmento é realizado mensalmente em parceria com a Bright Consulting.

Desempenho por segmento no Pará

Total de veículos : 40 mil unidades financiadas

: 40 mil unidades financiadas Crescimento geral : 7%

: 7% Veículos pesados : +12,5%

: +12,5% Veículos leves : +10,8%

: +10,8% Motocicletas : +7,3%

: +7,3% Ranking nacional: 9ª posição (3,4% do volume total do Brasil)

Variação de preços em fevereiro

Veículos novos (0 km) : -1,4%

: -1,4% Veículos usados: -1,0%