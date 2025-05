Feirão do Imposto 2025 é lançado em Belém nesta terça-feira (27)

O Feirão do Imposto 2025 foi oficialmente lançado, nesta terça-feira (27), em Belém, em evento com lojistas, empresários, apoiadores e representantes de entidades parceiras. O evento deu início a mobilização empresarial que segue até o dia 31 de maio com ações educativas e vendas de produtos e serviços sem a incidência de impostos. A realização é do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/ACP).

O tema deste ano do Feirão do Imposto é “- siglas, + impostos? No final, a conta é sua”. De acordo com o Conjove, a intenção da iniciativa é provocar uma reflexão crítica sobre a complexidade do sistema tributário brasileiro e o impacto no consumo diário da população.

"O Feirão do Imposto é mais do que uma campanha promocional. É uma ação de cidadania fiscal que tem o objetivo de informar, engajar e provocar o debate sobre o sistema tributário que impacta diretamente o dia a dia de todos os brasileiros”, disse Cheyda Belfor, coordenadora da edição deste ano.

Os organizadores também destacam a adesão dos lojistas e empresários, “que além de fortalecerem suas marcas ao se associarem a uma causa de interesse público, contribuem para a formação de uma sociedade mais consciente sobre o peso da carga tributária”.

Esta edição tem a adesão de novos setores, como de concessionárias de veículos, que vão ofertar modelos com descontos representando a retirada de impostos.

A programação inclui ações educativas em espaços públicos, visitas empresariais e o tradicional Dia D, no sábado (31), quando haverá a venda de gasolina e gás de cozinha sem imposto.

Serviço:

DIA D (SÁBADO – 31/05/2025)

Local: Posto Dallas – Av. Pedro Álvares Cabral, próximo à rotatória da Júlio César

- Gasolina Comum sem imposto

- 3.500 litros com valor de R$ 2,99 por litro

- Limite de 20 litros por veículo

- Exclusivo para os 175 primeiros clientes com senha

Regras:

* Pagamento somente em dinheiro, pix ou débito

* Venda a partir das 8h da manhã

* Proibido abastecimento em vasilhames

* Uma senha por CPF, com presença obrigatória da pessoa

Botijão de Gás de Cozinha (13kg) sem imposto

- 50 unidades por R$ 69,99 cada

- Exclusivo para os 50 primeiros clientes com senha

Regras:

* Pagamento somente em dinheiro, pix ou débito

* Venda a partir das 10h da manhã

* Uma senha por CPF, com presença obrigatória da pessoa