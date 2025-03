FecomercioSP: Inflação e incertezas com fiscal não deram opção ao BC quanto à Selic

Inflação e incertezas sobre a política fiscal não deram opção ao Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) que não a de aumentar a Selic em 1 ponto porcentual para 14,25% ao ano, observa em nota a FecomercioSP.

A inflação de fevereiro, de acordo com a entidade representativa do setor de comércio e serviços do Estado de São Paulo, foi muito significativa para a decisão do comitê. Contudo, a FecomercioSP prevê que alta da Selic em 1 ponto no Copom de março será a última de 2025.

"Ela é apenas um efeito da conjuntura interna inflacionada e das incertezas que se avolumam sobre os rumos da política fiscal", reforçaram os técnicos da entidade. Em paralelo, segue a nota da FecomercioSP, o mercado de trabalho em bom momento tem, como um dos seus efeitos, o aquecimento da demanda, principalmente nos serviços.

"Além disso, as políticas do governo parecem não estar em consonância com o cenário atual. De um lado, o Banco Central segue utilizando a política monetária para trazer a inflação de volta à meta; de outro, o governo segue anunciando políticas de estímulo ao crédito e ao consumo. Isso torna a tarefa do Copom ainda mais difícil", acrescenta.