Fapespa garante mais de R$ 17 milhões para apoio a micro e pequenas empresas paraenses

Mais de R$ 17 milhões foram disponibilizados pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) para o apoio a micro e pequenas empresas paraenses que tenham foco na inovação tecnológica. De acordo com a Fundação, a maior parte do recurso foi conquistada nacionalmente através de proposta aprovada pelo programa Tecnova III, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Por meio da Diretoria Científica (Dicet), a Fapespa elaborou a proposta para ser a instituição parceira no Estado do Pará, captando os recursos financeiros junto à Finep e coordenando a implantação do programa e o repasse de recursos às empresas selecionadas, que devem ter faturamento anual de até R$ 16 milhões.

O Tecnova tem o objetivo de criar condições financeiras favoráveis e apoiar a inovação para o crescimento rápido de um conjunto significativo de empresas de micro e pequeno porte, com foco no apoio à inovação tecnológica e com o suporte aos parceiros estaduais. Os programa é realizado em parceria com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs).

Para o presidente da Fapespa, Marcel Botelho, a aprovação para execução do Tecnova III será o pontapé inicial do Programa de Inovação Tecnológica em Empresas Paraenses (PITE), uma ação que visa fomentar a interação entre o mercado/indústria, universidades e o governo estadual. "É mais um fortalecimento da inovação no nosso Estado, fazendo com que as pesquisas científicas sejam orientadas a missões práticas e com propósito claro e direcionado a contribuir com o desenvolvimento econômico do Pará”, declarou.

O diretor científico da Fapespa, Deyvison Medrado, explica que a participação da Fundação em chamadas públicas que visam a captação de recursos para fortalecimento do sistema estadual de CT&I são fundamentais para movimentar a inovação tecnológica nas empresas paraenses. "Os recursos para aceleração e internacionalização também irão contribuir para a alavancagem das empresas que serão selecionadas”.

De acordo com informações divulgadas pelo governo do Estado, a proposta da Fapespa garantiu R$ 13,7 milhões para a execução do programa no Pará, com uma contrapartida financeira de R$ 3,4 milhões oriundos do orçamento da Fundação. Assim, o volume total de recursos empregados no Programa Tecnova III pela Fundação deve chegar a mais de R$ 17 milhões.

Após o fim da fase de avaliação e contratação da Fapespa como parceira estadual descentralizada do programa devem ser lançadas duas rodadas de editais visando selecionar até 40 projetos de inovação tecnológica em empresas paraenses, com recursos que podem ser utilizados para a implantação, expansão, aceleração e internacionalização.