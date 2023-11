Faepa e parceiro lançam programa voluntário de rastreabilidade de bezerros 

Nesta segunda-feira (13), a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e o IDH, instituição privada que atua com cadeias produtivas globais, lançaram um programa de assistência técnica, regularização fundiária e rastreabilidade voltado à produção de bezerros.

De acordo com a Fiepa, o Pará tem o segundo maior rebanho bovino do país, com mais de 24 milhões de animais. E o Programa quer atender, nesta primeira etapa, 160 pecuaristas, com previsão de chegar a 600 propriedades no segundo semestre de 2024.

A Federação informa que a assistência técnica será personalizada e levará em consideração as caraterísticas da fazenda, resultando em um plano com orientações sobre gerenciamento produtivo e administrativo, manejo de gado e de pastagem, adequações sanitárias, regularização ambiental e rastreabilidade individual dos animais.

Agropecuária e tecnologias

A Faepa informou que todo o trabalho será feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em conjunto com a NatCap, consultoria especializada.

“A Faepa sempre foi precursora e parceira de iniciativas que visem a sustentabilidade da atividade agropecuária e o seu desenvolvimento tecnológico, para o aumento da produtividade e a melhoria da renda do produtor”., disse o presidente da Faepa, Carlos Xavier.

"Sempre lideramos a construção de soluções para o setor produtivo, e, especialmente, no setor de produção animal apoiamos com o Estado a implementação do CAR, GTA e NFe, bem como as campanhas de vacinação. Nessa lógica, o Programa de Produção Sustentável de Bezerros soma-se a mais uma iniciativa da Faepa”, acrescentou Xavier.

O foco, segundo a Fiepa, é a rastreabilidade da cadeia da pecuária de corte, com adesão voluntária do produtor rural, “nos termos da legislação vigente”, exemplifica Carlos Xavier.

Programa Voluntário

A Fiepa informa que o modelo a ser implementado no Pará tem uma trajetória de sucesso iniciada em 2019 no Mato Grosso e já registra mais de 200 mil animais no Protocolo de Produção Sustentável de Bezerros, gerenciado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Um diferencial é o uso da numeração oficial brasileira 076 (código ISO país), administrada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que permite a identificação do país de procedência do animal.

“Estamos juntos nessa trajetória que respeita o Código Florestal Brasileiro, garante transparência na informação e proteção de dados”, reforça Daniela Mariuzzo, diretora executiva da IDH no Brasil.