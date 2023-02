Exportações do Pará caíram 9,3% em janeiro

A receita oriunda das exportações paraenses teve queda de 9,3% em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). No período analisado, o estado exportou US$ 1,31 bilhão contra US$ 1,45 bilhão em janeiro de 2022. Por sua vez, as importações sofreram uma variação positiva de 40,9%, passando do equivalente a US$ 179 milhões para US$ 251 milhões. Ainda assim, o Pará teve uma balança comercial superavitária com saldo de US$ 1,067 bilhão e aparece como o 7º maior exportador no ranking nacional.

O resultado positivo está diretamente relacionado à participação do setor industrial na economia paraense, sendo o minério de ferro e seus concentrados os principais produtos exportados. No total, foram US$ 811 milhões comercializados, o que equivale a 61% das exportações do período. Outros produtos relevantes foram a alumina (8,7%); minérios de cobre (7,2%), ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferroligas (4,9%); alumínio (3,9%) e carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (2,7%).

Já no quesito importações, os principais produtos adquiridos atendem a demanda por insumos para as atividades locais. São eles: adubos ou fertilizantes químicos (27%); elementos químicos inorgânicos, óxidos e sais halogêneos (18%); óleos combustíveis de petróleo (13%); carvão (10%) e veículos para transporte de mercadorias e usos especiais (7,9%).

Apesar da China ter apresentado crescimento menos acelerado no último ano, o que impactou na demanda pelo minério de ferro, o país permanece como maior mercado consumidor do estado, sendo responsável US$ 549 milhões das exportações do Pará. Na lista dos parceiros comerciais também aparecem a Malásia, o Japão, os Estados Unidos e a Noruega.

No balanço nacional, o MDIC aponta que o Brasil fechou o mês de janeiro com um superávit de US$ 2,716 bilhões, sendo este o melhor resultado para o período desde 2006. Foram US$ 23,137 bilhões vendidos para o exterior e US$ 20,420 bilhões comprados.

Confira com maiores participações nas exportações paraenses: