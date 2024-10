Exportações de gado e carne no Pará têm incremento de US$ 260 milhões no 1º semestre

No primeiro semestre deste ano, as exportações de carne bovina e gado no Pará somaram US$ 700 milhões, um aumento de US$ 261 milhões em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento é resultado de um aumento de 73,5% nas exportações de animais vivos, que não incluem pescados e crustáceos, e de 51,9% nas exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada.

Dos US$ 700 milhões, as exportações de carne foram responsáveis por US$ 444 milhões, com um aumento de US$ 152 milhões em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já as exportações de animais vivos no Pará movimentaram US$ 256 milhões entre janeiro e agosto, um acréscimo de US$ 109 milhões em relação a 2023.

O desempenho ajudou o Pará a registrar um aumento de 6,1% nas exportações do primeiro semestre, que totalizaram US$ 14,9 bilhões, de acordo com os dados do sistema de Comércio Exterior (Comex).

Em 2023, as exportações de animais vivos representavam 1% das exportações totais do Pará, enquanto as de carne bovina representavam 2,2%. Em 2024, essa participação subiu para 1,7% e 3%, respectivamente.

Embora o minério de ferro continue sendo o principal produto exportado pelo Pará, representando 57% do total, e os produtos da indústria extrativa somem mais de 70% do total exportado, o crescimento das exportações de gado e carne ajudou a compensar perdas, como a queda de 34% nas exportações de milho.

Na indústria da transformação, a participação da carne bovina cresceu 5%, passando de 12% para 17%.

Crescimento

As exportações de animais vivos no Pará têm crescido desde 2021. Naquele ano, o estado exportou US$ 147 milhões. Em 2022, o valor subiu para US$ 200 milhões, com um incremento de 36%. O crescimento continuou em 2023, quando as exportações chegaram a US$ 256 milhões, representando um aumento de 28%.

Veja a série histórica das exportações de animais vivos de 2021 a 2024:

2021: US$ 147 milhões

2022: US$ 200 milhões (crescimento de 36%)

2023: US$ 256 milhões (crescimento de 28%)

2024: US$ 256 milhões (crescimento de 73,5% e mesmo valor absoluto de 2023 até agosto)

Em 2021, as exportações de carne totalizaram US$ 339 milhões. Em 2022, esse valor aumentou para US$ 445 milhões, um crescimento de 31,4%. Em 2023, houve uma queda, com as exportações somando US$ 293 milhões. No entanto, em 2024, as exportações voltaram a crescer, quase igualando o recorde de 2022.

Veja a série histórica das exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada de 2021 a 2024:

2021: US$ 339 milhões

2022: US$ 445 milhões (crescimento de 31,4%)

2023: US$ 293 milhões (queda de 34%)

2024: US$ 444 milhões (crescimento de 51,9%, até agosto, quase igualando o recorde de 2022)