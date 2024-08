Governo Lula pretende conectar a Amazônia brasileira ao Pacífico durante COP 30

O Governo Lula planeja a criação da “Rota Amazônica” que conectará a Amazônia brasileira ao oceano pacífico, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30). O projeto faz parte da agenda de integração sul-americana, sendo administrado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). São cinco trechos que ligarão Manaus, capital amazonense, a quatro cidades sul-americanas na costa do Pacífico. Com informações da CNN Brasil.

Na avaliação do governo brasileiro, o projeto irá potencializar a exportação de mercadorias, como os industrializados da Zona Franca de Manaus, além de produtos de bioeconomia, para países vizinhos e outros que podem ser alcançados através do pacífico. Nessa lógica, as importações também seriam beneficiadas. Para isso, serão utilizados diferentes modais de transporte com hidrovias e rodovias.

Das intervenções realizadas em solo brasileiro, duas ganham destaque como estratégicas para que o projeto consiga ser executado. a primeira é a sinalização do Rio Solimões, com previsão de entrega pelo governo entre o fim de 2024 e o início de 2025. A segunda é a instalação de aduanas nas cidades amazonenses de Tabatinga e Santo Antônio do Içá, necessárias para o trânsito de mercadorias. O MPO tem atuado junto à Receita Federal para viabilizar esta última.