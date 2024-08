Em Belém, empreendedores investem em capacitação para a Cop 30

Empreendedores paraenses passam a se preparar para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), que será realizada em novembro de 2025, em Belém. No caso do “Capacita COP”, programa de capacitações ministradas com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA) em parceria com outras instituições e poder público, são cerca de 11 cursos e 32 turmas sobre temas como técnicas de mercado e relacionamento com o cliente só no segundo semestre deste ano. As preparações seguem até novembro, focadas nos segmentos de mobilidade, hotelaria, alimentação e economia criativa, por possuírem profissionais que estarão em contato direto com o público visitante durante o evento climático.

Sobre os objetivos da preparação pré-cop, o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destaca que a economia do estado está aquecendo e é essencial aproveitar essa oportunidade para alavancar negócios. “Com a atração de eventos pré-cop, por exemplo, o mercado tem sido aquecido, com o aumento de demandas por produtos e serviços ofertados por eles. Mas, é importante lembrar que é preciso se preparar para aproveitar essas oportunidades”, defende. Ainda destaca que os cursos do programa são gratuitos, com inscrições realizadas virtualmente no site do Capacita Cop 30.

Hospitalidade e aperfeiçoamento

Os empreendedores, Marcos Marçal e Edilene Araújo, representantes de uma agência de turismo de experiência especializada na cultura local, estão entre os beneficiados dessa leva de novos aprendizados. Eles afirmam que buscam o aprimoramento pensando na relação com o turista nacional, mas também no público internacional que é aguardado em grande escala. Ainda percebem um fluxo cada vez mais intenso de visitantes estrangeiros no estado e na capital paraense desde o anúncio de Belém como sede do evento.

“O processo de internacionalização também tem haver com a hospitalidade. Para você se tornar um estado ou uma região preparada para receber o turista internacional você precisa entender o que é hospitalidade. Nós já somos um povo hospitaleiro, mas você precisa qualificar isso, porque não adianta nada a essência sem a técnica”, afirma Edilene.

O casal de empreendedores conta que através de uma das capacitações conseguiram perceber obstáculos no trajeto dos percursos que oferecem para então melhorá-los. Ainda apontam outros benefícios como a ampliação da marca, melhoria na relação com o cliente e um olhar mais atento às demandas do setor. A partir dessas experiências adquiridas, os especialistas no turismo de experiência agora compartilham com outros profissionais os conhecimentos cultivados, também ministrando capacitações.

Falando a língua do cliente

Além de aprimorar estratégias de mercado, os empreendedores locais buscam aprender novos idiomas que auxiliem na comunicação com os visitantes estrangeiros. Essa foi uma das demandas do casal de empreendedores, que além de se aperfeiçoarem também buscam ampliar as capacitações aos seus colaboradores. “Os idiomas são importantes, mesmo que você já tenha um conhecimento é sempre importante estar se aperfeiçoando”, afirmam.

A corretora de imóveis e motorista de aplicativo nas horas vagas, Adélia Batalha, é outro exemplo de empreendedora que aproveitou as preparações para a conferência. Além do aprendizado técnico específico em mobilidade, ela aguarda a abertura de cursos de idiomas para conseguir abraçar essa parcela de clientes.

“Eu fiz um curso de mobilidade no Sebrae e eles ensinaram como se apresentar, como atender e como se relacionar com os clientes. Agora eu estou tentando fazer um curso de inglês também, que eles inclusive falaram que iria abrir, inglês básico mesmo, só para conseguir falar com clientes que sejam de fora do país”, explica.

Novas capacitações e parcerias

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, falou à reportagem de O Liberal que a nova parceria com a empresa de aluguel de imóveis “Airbnb”, irá capacitar em torno de 3 mil empreendedores até o próximo ano. "Só em 2024, 20 turmas serão ofertadas, com participação gratuita, e previsão de capacitar três mil pessoas até dezembro de 2025”, afirma o representante. Rubens ainda destaca que o Sebrae tem focado na capacitação dos empreendedores de pequenos negócios, por isso, espera com essa parceria auxiliar os interessados em oferecer estadia por meio da plataforma, ampliando as vagas no segmento de hospitalidade da capital paraense.