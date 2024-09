Mesmo com recuo em agosto, exportações do Pará crescem 6,1% no acumulado do ano

Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, as exportações do Pará totalizaram 14,9 bilhões de dólares, conforme os dados do sistema do Comércio Exterior (Comex), disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O resultado significa um incremento de 6,1% nas exportações do estado, no comparativo com o mesmo período de 2023.

O volume do Pará representa 6,77% do total das exportações brasileiras, posicionando o estado em 6º lugar no ranking nacional. Os principais produtos exportados foram minérios de ferro (57%), minérios de cobre (12%), alumina (7,2%), alumínio (2,2%), soja (9,3%) e carne (3%). A maior parte das exportações do estado foi destinada para a China (cerca de 50%), totalizando 7,5 bilhões de dólares.

Um dos destaques é a variação positiva de 51,9% das exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, que totalizaram - de janeiro a agosto - 444 milhões de dólares, sendo 152 milhões de dólares a mais do que em 2023. As exportações de animais vivos (não incluído pescados e crustáceos) também saltaram 73,5%, representando 256 milhões de dólares. Destes, 109 milhões a mais do que em 2023.

Minério de ferro impulsiona crescimento

Considerando o peso da indústria extrativista para as exportações do Pará, que responde por 70% do montante total, ou seja, 10,5 bilhões de dólares, o destaque vai para o minério de ferro, que com uma variação positiva de 8,41%, computou, em termos absolutos, o maior incremento às exportações paraenses. Foram 660 milhões de dólares a mais, resultando em 8,5 bilhões de dólares em minérios de ferro exportados.

Apesar do aumento nas exportações no acumulado do ano, agosto, com 1,77 bilhão de dólares exportados, representou uma queda de 18,6% em relação a julho, que teve 2,3 bilhões de dólares. O maior volume do período foi registrado em dezembro de 2023, com 2,4 bilhões de dólares. Entre maio e julho de 2024, as exportações cresceram de 1,77 bilhão para 2,1 bilhões em junho e 2,4 bilhões em julho.

Já as importações, entre os meses de janeiro e agosto de 2024, totalizaram 1,2 bilhão de dólares, com destaque para adubos ou fertilizantes químicos, que representam 26%, produtos químicos inorgânicos (11%), óleo combustível (9,1%) e instalações de engenharia civil (6%). No comparativo com 2023, o Pará exportou 11,3% a menos. O saldo da balança comercial foi de US$ 13,7 bilhões em superávit.

Fonte: Comex