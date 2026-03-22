Executivo do setor industrial assume vaga no conselho do ONS para mandato até 2028

O CEO da Norsk Hydro no Brasil, Anderson Baranov, foi eleito para integrar o conselho de administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no biênio 2026-2028. O executivo assumirá o posto a partir de 1º de maio, com mandato de dois anos. Com informações da coluna CNN Infra.

A escolha ocorreu durante assembleia geral realizada na quinta-feira (19), quando foram definidos 17 conselheiros, entre titulares e suplentes, que irão compor a estrutura de governança do operador responsável pela coordenação e controle da geração e transmissão de energia elétrica no país.

Segundo informações divulgadas pela própria companhia, a presença de Baranov no colegiado deve ampliar a representatividade da indústria no processo decisório do setor elétrico, especialmente no que diz respeito às demandas dos grandes consumidores de energia.

Além da função na Hydro, que mantém operações relevantes no Pará, com atividades ligadas à cadeia do alumínio, o executivo também ocupa a vice-presidência do conselho da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. A entidade reúne empresas intensivas em consumo energético e atua na defesa de maior competitividade no mercado de energia.

A participação de representantes do setor produtivo no conselho do ONS é vista como estratégica, sobretudo em um contexto de transição energética e de busca por maior eficiência na gestão do sistema elétrico nacional