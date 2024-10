Ex-ministro uruguaio destaca em Belém que Amazônia é central para desafios ambientais globais

O ex-ministro de Economia e Finanças do Uruguai, Fernando Lorenzo, enfatizou que a Amazônia é um ponto crucial para abordar os desafios ambientais do Brasil e do mundo. Durante a XIII Jornadas Ibero-americanas de Financiamento Local (JIFL), realizada em Belém, ele apontou o encontro da Associação Ibero-Americana de Financiamento Local (AIFIL) como estratégico, considerando o compromisso do Brasil com crescimento econômico, inclusão social e controle das mudanças climáticas.

"A Amazônia sintetiza os desafios ambientais globais", afirmou Lorenzo, ressaltando o papel vital do financiamento para acelerar mudanças nas práticas produtivas e de consumo, em resposta aos problemas climáticos enfrentados globalmente. Segundo ele, o processo de financiamento ambiental está em andamento com apoio de governos e agências internacionais, mas a questão permanece na rapidez com que ele pode avançar.

Organizado pela AIFIL, pela Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) e pela Divisão de Gestão Fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o evento reúne sociólogos, economistas e especialistas em finanças públicas para discutir políticas públicas sustentáveis que possam ser adotadas por Estados e municípios. Entre os palestrantes, além de Lorenzo, está Axel Radics, diretor do BID, que destacou o ineditismo da realização das Jornadas em Belém, cidade situada no coração da Amazônia e que sediará a COP 30 no próximo ano. Para Radics, o financiamento voltado ao meio ambiente é essencial para reduzir a pobreza e desigualdade social, sendo que Estados e municípios possuem papel fundamental ao implementarem políticas públicas e serviços com foco na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Secretário de Fazenda do Pará, René de Sousa Junior fala nesta quinta

O evento, realizado no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Guamá, começou nesta quarta-feira (30) e se encerra nesta quinta-feira (31). No segundo dia, o secretário de Fazenda do Pará, René de Sousa Junior, abordará o "Financiamento subnacional e a reforma tributária no Brasil", em uma mesa que conta também com a participação de Isaias Coelho e mediação de María Cristina Mac Dowell (BID).

Na abertura das Jornadas, estiveram presentes Adolfo Oliveira, representando o reitor da UFPA Gilmar Pereira da Silva; Armando Lírio, diretor do Instituto de Ciências Aplicadas (ICSA); Valena Jacob, diretora do ICJ; Maria Amélia Enriquez, professora da Faculdade de Economia da UFPA e membro da comissão organizadora do evento; Wanderley Ladislau, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Belém; Javier Suarez, presidente da AIFIL; Axel Radics, do BID; e Noel Perez, chefe de Assuntos Fiscais da Cepal.

A realização das Jornadas conta com apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa) e patrocínio do Banpará, Comsefaz, Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Ministério Público do Pará (MPE), Associação dos Procuradores do Município de Belém e Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco Pará).