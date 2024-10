Grupo Liberal recebe Prêmio Internacional Cop 30 Amazônia na noite desta terça-feira (29)

O Prêmio Internacional COP 30 Amazônia, concedido pelo Instituto de Comunicação e Desenvolvimento da Amazônia (ICDAM), foi entregue na noite desta terça-feira (29/10), no Theatro da Paz, a profissionais e personalidades por suas contribuições à nossa região. O Grupo Liberal esteve entre os mais de 200 selecionados pela premiação, em reconhecimento ao trabalho que desenvolve na Amazônia. Os representantes do grupo, nesta noite, destacam a importância de ações como esta, que ampliam e valorizam o trabalho desempenhado dentro do território, assim como os profissionais que o fazem.

“Para nós, como jornalistas, é muito importante nesse momento, às portas da COP 30, sermos também difusores da boa notícia na Amazônia. Um evento dessa magnitude reforça a nossa credibilidade junto à sociedade paraense e amazônica, pelo progresso da região”. Essas são as palavras do diretor de conteúdo do jornal O Liberal, Felipe Melo. A COP 30 e o desenvolvimento sustentável já são pautas diárias do grupo que acumula anos de história na comunicação local.

A premiação se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU e nesta edição, traz a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), como ponto central na sua temática. O deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos), patrocinador do evento, diz que reconhecer a contribuição dos profissionais ao desenvolvimento da região também significa fortalecer as discussões sobre clima e meio ambiente em preparação ao encontro global. Ainda destaca o papel do Grupo Liberal e da comunicação em momentos críticos como a pandemia de Covid-19.

“O Grupo Liberal, já tem ajudado o desenvolvimento econômico na nossa região, tanto em Belém como no estado do Pará, através da divulgação. Quando a gente fez a primeira vez, no tempo da pandemia, onde eu homenageei realmente mais de 200 profissionais da comunicação, naquele momento onde estava tudo fechado, vocês levavam informação, como onde que se vacinava, o que precisava fazer. Então, vocês que estão aqui, da área de comunicação, como o Grupo O Liberal, estão de parabéns, porque vocês ajudaram realmente a salvar vidas”, reforça.

Para o presidente do ICDAM, Gerson Salles, o objetivo principal da iniciativa é “contemplar a Amazônia”. A atuação do instituto também inclui a realização de capacitações, fóruns internacionais e nacionais sobre a Amazônia, entre outros debates relevantes à região. Salles reforça que o debate promovido em Belém se estende por outras regiões. “O instituto tem braços em toda a região norte, no estado do Amazonas, no estado do Amapá, na Guiana Francesa, no arquipélago do Marajó e também no estado de São Paulo”, afirma.

Outros representantes do Grupo Liberal que estiveram presentes no evento descrevem um sentimento de gratidão pelo reconhecimento e enfatizam a importância da comunicação na construção de um futuro melhor. “O Grupo Liberal tem investido cada vez mais em projetos que expandem o conhecimento das pessoas em relação ao viver sustentável, como cada um no seu dia a dia, na sua rotina, pode contribuir, pode ser um agente transformador para o futuro”, afirma o gerente de marketing e projetos do grupo, Aurélio Oliveira.

Para a repórter Camila Azevedo, o jornalismo feito pelo grupo tem se “empenhado não só em falar sobre a COP 30, que é o tema abordado no prêmio, mas em repassar para população a importância que esse evento vai ter para a cidade, tanto para os empreendedores quanto para as pessoas que querem se desenvolver mais e melhorar de vida”. O coordenador do núcleo de atualidades, João Thiago Dias, reforça o posicionamento e acrescenta que faz parte da essência do grupo manter a função social “de levar informação, não só aqui em Belém e no Pará, mas mundo afora, principalmente nesse contexto onde Belém está aos olhos do mundo por conta da COP 30”.