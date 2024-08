Evento em Belém destaca inovação e sustentabilidade com projetos transformadores da Vale

Colocar a pesquisa e a tecnologia a serviço da sustentabilidade, da segurança das pessoas e da eficiência operacional foi o foco central dos projetos apresentados durante a terceira edição do Summit de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Vale, realizado entre 27 e 29 de agosto, em Belém. O evento, que ocorreu na Estação das Docas, reuniu mais de 400 participantes, incluindo empregados, especialistas e representantes de instituições parceiras, como startups e universidades do Pará. Além disso, mais de três mil empregados acompanharam a programação de forma online.

Leandro Teixeira, gerente geral de Inovação da Vale, destacou que o Summit promoveu uma troca de experiências e conexões tanto entre diferentes áreas da mineradora quanto com o ecossistema de inovação paraense. "O valor compartilhado é um elemento fundamental da nossa estratégia. A inovação que realmente faz a diferença e cria esse valor surge da conexão entre as pessoas. Conseguimos fomentar esse intercâmbio e reconhecer projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que irão contribuir para uma mineração mais segura, eficiente e sustentável", afirmou.

34 iniciativas inovadoras foram selecionadas para apresentação ao público

Nessa edição do Summit, foram inscritos 233 projetos desenvolvidos por empregados da Vale. Desses, 34 iniciativas inovadoras foram selecionadas para apresentação ao público, proporcionando aos participantes a oportunidade de tirar dúvidas, compartilhar experiências e refletir sobre como essas inovações podem ser aplicadas futuramente para beneficiar o setor e a vida das pessoas nas áreas de atuação da empresa.

Um dos destaques do evento foi a apresentação da startup "Ver o fruto", liderada pela engenheira de produção Ingrid Teles, que integra o ecossistema de inovação de Belém desde 2018. A startup paraense atua dentro do conceito de bioeconomia circular, utilizando caroços de açaí para desenvolver novos produtos. Com uma tecnologia própria, os caroços são transformados em matéria-prima para dois mercados: o de higiene e o de acesso à água potável em regiões ribeirinhas do Pará, onde funcionam como filtros capazes de purificar a água do rio, tornando-a própria para o consumo. "Apresentar esse projeto no Summit da Vale foi uma experiência incrível. Foi uma oportunidade valiosa para fortalecer contatos, mostrar nossos produtos e perceber que estamos alinhados com o que a empresa faz", comentou Ingrid.

O evento também contou com a presença dos vice-presidentes executivos de Sustentabilidade, Malu Paiva; de Pessoas, Marina Quental; e Técnico, Rafael Bittar, que ressaltaram a importância da colaboração para o desenvolvimento de soluções inovadoras que beneficiem o negócio, a mineração e a sociedade.