Estudantes paraenses podem receber bolsa de R$ 500 neste domingo (19)

Após um sábado de movimentação intensa nas agências do Banpará na capital paraense e no interior do Estado, o Governo do Pará resolveu abrir o banco também neste domingo (19) para atender a alta demanda de estudantes que procuraram o banco público para sacar a bolsa de R$ 500 do programa "Reencontro com a Escola".

Ao todo, 121 mil estudantes estão aptos a receber o benefício nessa rodada. Até às 18h de ontem, o recurso já havia sido pago a 59.161 estudantes paraenses, o que representa mais de R$ 29,5 milhões investidos. Mais de 80 mil comprovantes de matrículas foram emitidos pelo site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), conforme a atualização das 18h27. O sistema está em pleno funcionamento e segue com o fluxo dentro do espera.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, avalia positivamente o primeiro dia de liberação do benefício. “Quase 60 mil alunos já receberam o auxílio, o que é extremamente positivo, porque injeta recurso na economia paraense, incentiva a permanência dos estudantes em nossos espaços de aprendizagem, combate a evasão escolar e estimula a vacinação contra a Covid-19. Esta é uma gestão que cuida das pessoas e reafirma cada vez mais o seu compromisso com a educação pública de qualidade”, destaca.

Para realizar o saque do auxílio é preciso emitir uma declaração de matrícula diretamente no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Após a impressão deste certificado, os beneficiários devem se dirigir até uma agência do Banpará portando algum documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho ou CNH) e o comprovante de vacinação contra a Covid-19, obrigatório para quem tiver acima dos 12 anos.

Alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis devem acrescentar o seu CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o pagamento seja autorizado. É importante lembrar que a imunização contra o novo coronavírus é uma das principais condicionantes para receber o recurso.