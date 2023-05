Escritórios de advocacia fazem fusão de clientes e intensificam entrega do serviço

Para melhor atender seus clientes, os Escritórios Silveira, Brito & Gluck Paul Advocacia e Egydio Salles Advocacia decidiram se unir e fazer a fusão de suas carteiras de clientes, ampliando suas áreas de atuação que agora abarcam o Direito Público e o Privado, com Administrativo, Civil, Empresarial, Consumidor, bem como os especializados Direito do Trabalho, Previdenciário e Eleitoral, com advocacia nos tribunais de Conta. O novo escritorio terá duas sedes para facilitar o atendimento, uma no Umarizal e outra na Batista Campos. Os principais sócios serão Bruna Braga da Silveira, Erick Brito, Luciana Gluck Paul e Lucas Sales, que assumiu a tradicional banca de seu avô.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp