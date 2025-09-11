Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Endividamento cresce e atinge mais paraenses

Uma outra preocupação dos paraenses é a taxa de juros mais alta

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

O principal vilão é o cartão de crédito (Wellyngton Coelho / Ag.Pará)

Mais paraenses estão endividados, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Pará (Fecomércio). A pesquisa mostrou que em agosto 70,3% das pessoas - o maior nível desde março de 2025, estão endividadas e 23% inadimplentes. Os principais vilões são o cartão de crédito com 81,3%; carnês com 15,3% e o crédito consignado com 8,2%. 

Está endividado não significa, necessariamente, uma condição negativa já que se trata de um acúmulo de dívidas, passando a ser inadimplente quando essas contas passam a ficar atrasadas. Segundo os dados da Fecomércio, o número de paraenses que declaram não terem condições de pagar dívidas cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 6,3% para 7%. Apesar do resultado, o número se manteve estável, com exceção de março, quando o percentual de pessoas que declaram não ter condições de pagar chegou a 12,2%.

VEJA MAIS

image Inadimplência atinge maior patamar de 2025; Norte segue tendência de alta
Famílias de baixa renda e mulheres são as mais afetadas. Especialistas apontam causas e dão dicas para evitar o endividamento

image No Pará, taxa de endividados sobe de 68,5% (junho) para 69,3% em julho deste ano
Cartão de crédito lidera os débitos (83,2%)

Os resultados vão na contramão do levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgados na terça-feira, 9,  que mostrou que a proporção de inadimplentes no Brasil ficou em 30,4% – menor que a registrada no Pará. O estudo também destaca que o percentual de endividados que não têm condições de quitar suas dívidas atrasadas subiu, de 12,7% para 12,8%, de julho para agosto. 

Ao comentar o assunto, o economista Everson Costa explica que vários setores já voltaram ao nível pré-pandemia, mas que alguns efeitos permanecem na vida das pessoas. “De lá pra cá o cartão de crédito acabou virando uma extensão do salário, que cobre supermercado, combustível, entre outros gastos. Ele acaba virando a grande razão do descontrole, a maioria das famílias estão penduradas no cartão. Falta também educação financeira para que as pessoas possam entender que o cenário que vivemos hoje de elevado juros torna a dívida quase impagável.”

Uma outra preocupação dos paraenses é a taxa de juros mais alta e as condições de pagamento. A taxa selic atualmente está fixada em 15% pelo Banco Central (BC). Desde setembro do ano passado a instituição não pára de aumentar os juros, atingindo em julho o patamar atual. Segundo o BC, a justificativa para a alta é o controle da inflação, incertezas quanto à política fiscal do governo federal e ambiente externo desafiador. 

“A educação financeira é fundamental e alinhada a um bom planejamento a gente tem casos de sucessos de pessoas que não só conseguiram resgatar não só o controle do seus gastos, mas principalmente voltar a ter o nome limpo e isso é bom para o comércio que vende mais, é uma indústria que é mais demandada, então os efeitos positivos são fantásticos,” explica Everson.

O Brasil registrou no ano passado uma inflação de 4,83%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo. A meta de inflação para 2024 foi de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas o que isso muda na vida das pessoas? Quanto maior a inflação, menor o poder de compra da população - especialmente entre quem recebe salários mais baixos. Isso ocorre porque os preços sobem, mas os salários não acompanham esse aumento.

Ainda segundo levantamento da Fecomércio, as pessoas de menor poder aquisitivo são as mais endividadas, e as mais inadimplentes. O estudo mostrou que 7,1% dos que ganham  até dez salários mínimos não têm condições de pagar suas contas, contra 5,8% dos com maior renda. Em outro recorte, 72,5% dos com menor poder aquisitivo estão endividados, enquanto 50% com maior renda declaram que estão com dívidas. 

A auditora de lojas, Maria Vitória Reis da Silva, conta que tenta equilibrar as contas por ordem de prioridade e confessa que em alguns casos atrasa o pagamento. “Na hora de pagar acabo priorizando algumas coisas e deixo atrasado as outras, e me enrolando na hora de quitar as dívidas.”

“O risco de quem produz, vende, consome ele embute a inadimplência na formação final de preço. A inadimplência tem um efeito perverso porque ela devolve para a economia preços mais altos, por uma desconfiança e um medo da falta de pagamento,” conta o economista Everson Costa. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

endividamento

Endividamento cresce e atinge mais paraenses

Uma outra preocupação dos paraenses é a taxa de juros mais alta

11.09.25 9h53

QUEDA NOS PREÇOS

Batata, tomate, cebola: Belém tem deflação de 0,15% em agosto e acompanha tendência do país

Preço de alimentos básicos caiu consideravelmente na capital paraense, puxando índice geral para baixo; Belém teve desempenho semelhante ao do Brasil, que registrou deflação de 0,11% no mês.

11.09.25 8h00

IMIGRAÇÃO

Evento "On the Road – Belém" apresenta oportunidades de imigração e mercado de trabalho nos EUA

A programação é gratuita e terá consultorias especializadas

11.09.25 6h00

FEIRA

Preço das frutas em Belém em setembro: saiba quais estão mais baratas e mais caras

Agosto marcou o terceiro mês consecutivo de queda nos preços médios das frutas na capital paraense

10.09.25 17h57

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

MERCADO DE FLORICULTURA

Círio e datas comemorativas impulsionam vendas e movimentam o setor de floricultura em Belém

Apesar da queda nas vendas no segundo semestre, eventos como uma das maiores festas religiosas do país impulsionam a procura por flores e decoração.

06.09.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda