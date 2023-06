Encontro Ruralista em Belém debate 'Desafios do Agro em Cenário de Incertezas'

O Sistema Faepa/Senar/Fundepec/Sindicatos, com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), promove a partir desta terça-feira (6) o 59° Encontro Ruralista, que neste ano traz como tema “Desafios do Agro em Cenário de Incertezas”. De acordo com a Federação da Africultura e Pecuária do Pará (Faepa), durante o evento serão debatidos temas como a realização da COP-30 no Pará, o Crédito de Carbono, a Monetização das Florestas, os cenários políticos e econômicos do setor produtivo do país, e informações de como proceder mediante a embargos ambientais.

Lideranças sindicais rurais, coordenadores dos Núcleos Regionais e produtores rurais dos 144 municípios do Estado são aguardados no Encontro, que segue até a próxima quarta-feira (7), das 8h às 18h, no Palácio da Agricultura, na avenida Dr. Moraes, em Belém. O governador Helder Barbalho é aguardado para quarta-feira.

O presidente da Faepa, Carlos Xavier, fará a abertura do evento. A programação conta ainda com as seguintes palestras: “Cenário Econômico e Reforma Tributária”, ministrada pelo coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon; “Embargos Ambientais: Como proceder?", com o consultor Sênior de Meio Ambiente da CNA, Rodrigo Justus; “Proposta de Rastreabilidade da CNA para o MAP”, que será apresentado pelo presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA, Francisco Castro; e “Rastreabilidade de Bezerros”, com o coordenador dos Protocolos de Rastreabilidade do Instituto CNA, Paulo Costa.

Na temática “Assuntos Fundiários” serão abordados os subtemas “Reintegração de Posse de Propriedade Rural”, “Cancelamento e Requalificação de Matrículas – ADPF 1056 – CNA” e o “Marco Temporal Terra Indígena – PL490/2007”. Os assuntos serão apresentados pela assessora técnica do Sistema Faepa/Senar/Fundepec/Sindicatos, Eliana Zacca, e o assessor do Núcleo de Apoio Empresarial da Faepa, Mário Solano.

A programação conta também com a apresentação do consultor do Núcleo de Relações Institucionais da CNA, Nilson Leitão; apresentação da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) sobre o Plano Estratégico de Retirada da Vacina Contra Febre Aftosa, além dos informes sobre as medidas de combate da Influenza Aviária. O superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Walter Cardoso, participará do Encontro e fará uma apresentação sobre as ações desenvolvidas pela Instituição, no que se refere às atividades de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS).