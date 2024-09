Encontro 'Mulheres do Agro' discute inovação e liderança feminina no campo, em Belém

Cerca de 400 produtoras rurais participaram da abertura do Encontro de Mulheres do Agro, realizado na manhã desta quarta-feira (25), na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), em Belém. O evento foi conduzido por Cristina Malcher, presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro, e Carlos Xavier, presidente da Faepa. Além das participantes, autoridades estaduais e federais, representantes do Sebrae e do Senar estiveram presentes.



O encontro tem como objetivo fortalecer a presença feminina no setor agropecuário, promovendo trocas de experiências e atualizações sobre o setor. Cristina Malcher ressaltou a importância da inclusão feminina no agro, destacando que, com o uso de novas tecnologias, as mulheres têm conseguido expandir sua atuação, tradicionalmente restrita ao gerenciamento doméstico, para o campo. "Cresceu a possibilidade de atuarmos na área e levar nosso jeito de administrar para o setor", afirmou.

A agropecuária é uma das principais atividades econômicas do Pará, com destaque para a pecuária bovina, que posiciona o estado como vice-líder nacional na produção, com 25 milhões de cabeças de gado, gerando um valor bruto de R$ 28 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura. Atualmente, 7 milhões de hectares no Pará estão sob responsabilidade feminina, e cerca de 20 mil mulheres são titulares de produções rurais no estado, de acordo com dados da Comissão de Mulheres.



O presidente da Faepa, Carlos Xavier, destacou o potencial produtivo do Pará e a importância da articulação entre diferentes setores para o desenvolvimento econômico. “Com a parceria das mulheres, vamos atingir nossos objetivos de transformar a sociedade paraense por meio da produção”, disse Xavier.

O evento também abordou a criação de projetos exclusivos para apoiar as mulheres do agro no Pará. Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, prometeu a elaboração de uma iniciativa para fortalecer o empreendedorismo feminino no setor rural. "O Sebrae precisa se estruturar para cuidar da visão empreendedora destas mulheres", afirmou.

Além das discussões sobre tecnologia e inovação, as participantes receberam orientações para constituir Comissões Municipais de Mulheres, visando promover soluções locais no agro e fortalecer lideranças femininas. Geane Brina, produtora de soja do sul do Pará, enfatizou a relevância dessa iniciativa, afirmando que o envolvimento das mulheres nos sindicatos e comissões é fundamental para o desenvolvimento do setor.

Outro tema importante foi a sustentabilidade no campo, com foco no combate aos incêndios. Representantes da Comissão de Proteção e Defesa Civil Estadual estiveram presentes para orientar as produtoras sobre medidas de prevenção e combate ao fogo nas áreas rurais.